Weil am Rhein Leichter Rückgang der Straftaten

Mit insgesamt 3895 erfassten Straftaten ist Weil am Rhein wie bereits im vergangenen Jahr nach Lörrach die Stadt im Landkreis mit der höchsten Kriminalität.

Weil am Rhein (sat). Dennoch ist diese Zahl leicht rückläufig, was die Polizei auf ihre Präsenz an Brennpunkten zurückführt.

Gerade in der Grenzstadt Weil am Rhein ist die Polizeikriminalstatistik, die gestern in Lörrach für den gesamten Landkreis vorgestellt wurde, gesondert zu betrachten: Bereits der illegale Grenzübertritt wird als Straftat behandelt, sodass die Zahl der ankommenden Flüchtlinge sich auch in der Statistik niederschlägt. Im Kreis Lörrach wurde eine Zunahme der Straftaten um 6,2 Prozent bilanziert, ohne das so genannte Ausländerrecht ergibt sich jedoch ein Rückgang von 3,7 Prozent.

Im Winter 2015/16 wurde die Polizei im Kreis durch zahlreiche Wohnungseinbrüche auf Trab gehalten. Doch die verstärkten Kontrollmaßnahmen an so genannten Knotenpunkten hätten laut Polizeipräsident Bernhard Rotzinger gewirkt. In Weil am Rhein sank die Zahl der Einbrüche von 105 im Jahr 2015 auf 74 in 2016.