Weil am Rhein Lkw-Verbot in derKernstadt

21:52 Mann nach Angriff auf Soldaten in Brüssel niedergeschossen

Brüssel - Ein 30-jähriger Mann hat am Abend im Zentrum von Brüssel zwei Soldaten mit einem Messer verletzt. Der Angreifer wurde niedergeschossen und lebensgefährlich verletzt, teilte die Staatsanwaltschaft mit. Die Soldaten seien nicht in Lebensgefahr. Sonst sei niemand zu Schaden gekommen. Der Angreifer soll bisher nicht wegen terroristischer Aktivitäten bei der Polizei bekannt gewesen sein. Zur Identität hieß es nur, er habe nach ersten Erkenntnissen nicht die belgische Staatsangehörigkeit.

21:48 Mutter und Töchter bei Unfall schwer verletzt

Sulingen - Eine Mutter und ihre beiden Töchter sind bei einem Unfall mit einem Tankfahrzeug in Niedersachsen schwer verletzt worden. Die 38-Jährige aus Lohne war auf einer Bundesstraße unterwegs, als ihr Wagen aus bislang unbekannter Ursache auf die andere Fahrbahnseite geriet und mit einem entgegenkommenden Tankfahrzeug zusammenstieß. Der Lastwagen begrub das Auto teilweise unter sich. Die Töchter im Alter von 11 und 15 Jahren sowie die Mutter wurden in Krankenhäuser geflogen. Der Lkw-Fahrer blieb unverletzt.

21:47 Gouverneur: "Harvey" wird für Texas "sehr großes Desaster"

Corpus Christi - Der Gouverneur von Texas, Greg Abbott, erwartet von Hurrikan "Harvey" in den kommenden Tagen ein "sehr großes Desaster" für seinen Bundesstaat. Abbott rief die Bewohner am Golf von Mexiko auf, die betroffene Küstenregion und niedrig gelegene Gebiete zu verlassen. Wer zwischen Corpus Christi und Houston lebe, solle dringend erwägen, die Region zu verlassen. Texas werde es in mehreren Regionen mit Regenmengen in Rekordhöhe zu tun bekommen. Außerdem könne niemand die Höhe der bisher vorhergesagten Sturmflut vorhersagen.