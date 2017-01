Von Saskia Scherer

„Brücken bauen und Begegnungen schaffen ist das Wichtigste an der Grenze“, gab Oberbürgermeister Wolfgang Dietz den 30 französischen Austauschschülern mit auf den Weg, als er sie am Mittwochmorgen im Weiler Rathaus begrüßte.

Weil am Rhein. Das besondere an der Stadt seien ihre zwei Grenzen – zu Frankreich und zur Schweiz, meinte Dietz. „Am Rhein wurden früher viele Kriege geführt, aber heute begegnen wir uns in Freundschaft.“ Außerdem seien im wahrsten Sinne des Wortes Brücken gebaut worden – wie die Dreiländerbrücke, deren Besichtigung er den Schülern empfahl und auf die zahlreichen Auszeichnungen hinwies. Jährlich überqueren sie eine Million Menschen, wie vom OB zu erfahren war. „Hier ist vieles international, das ist ein großer Vorteil“, lobte Dietz. Als er im Alter der Siebtklässler war, habe es nur eine Fähre gegeben. „Das war sehr umständlich.“

Auch die Weiler Unternehmen wie Vitra ließ er nicht unerwähnt: „Auf diesen Stühlen sitzt die Welt“, erklärte Dietz. Außerdem gebe es in Weil viele Schulen – wie das Kant-Gymnasium, mit dem der Austausch durchgeführt wird. Außerdem erzählte der OB vom Oberrhein-Gymnasium, an dem sowohl das deutsche Abitur als auch das französische Baccalauréat gemacht werden können.

Die Schüler besuchen das Lycee Franco Allemand de Buc, einer Stadt mit rund 6000 Einwohnern, die etwa 20 Kilometer von Paris entfernt liegt. Sei Freitag sind sie zu Besuch in Weil und bleiben eine Woche. Besonders gut gefallen habe es ihnen bis jetzt im Laguna oder beim Schlittschuh laufen in Basel, erzählten die Schüler.

„Die deutsche Gastfreundschaft wird sehr gelobt“, freute sich Lehrer Frank Roßmann, der die französischen Schüler gemeinsam mit Elsa Chartreau und Markus Gonitzke begleitet. Außerdem sei die Freude groß, Schnee zu sehen. In Paris bleibe nichts liegen. „Wir halten die Schüler auch immer an, die Kontakte, die hier geknüpft werden, zu pflegen“, berichtete er. In Weil ist Lehrerin Teresa Weißschuh für die Betreuung des Austausches verantwortlich. Als Vertreter der Schulleitung des Kant-Gymnasiums nahm Rainer Isak an dem Empfang teil. Im Juni steht dann der Besuch der deutschen Gymnasiasten in Buc an.

Dietz erzählte zum Abschluss noch eine Geschichte zur Entstehung der Brezel, bevor sich die Schüler über ein kleines Büffet hermachen und eine Geschenktüte der Stadt in Empfang nehmen durften.