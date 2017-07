Weil am Rhein Lofo-Areal: Stadt hat die Planungshoheit

Nachrichten-Ticker

20:54 Viele Festnahmen während der G20-Grenzkontrollen

Potsdam - Die Bundespolizei hat während der Grenzkontrollen zum G20-Gipfel insgesamt 917 Menschen zurückgewiesen und 744 per Haftbefehl gesuchte Straftäter festgenommen. Dies teilte ein Sprecher des Bundespolizeipräsidiums in Potsdam mit. Unter den Zurückgewiesenen befanden sich den Angaben zufolge auch 61 Menschen, denen die Einreise im direkten Zusammenhang mit dem G20-Gipfel verweigert wurde. Bei einigen sei beispielsweise Vermummungs- und Schutzausrüstung gefunden worden, andere seien als Gewalttäter polizeibekannt gewesen.

20:39 IOC will Sommerspiele 2024 und 2028 zusammen vergeben

Lausanne - Paris und Los Angeles können olympische Geschichte schreiben, wenn sie sich einig sind. Das Internationale Olympische Komitee will am 13. September in der peruanischen Hauptstadt Lima sowohl die Sommerspiele 2024 als auch 2028 vergeben. Kandidaten für die Doppelvergabe sind die übrig gebliebenen Bewerber für 2024: die französische Hauptstadt und die Metropole an der US-Westküste.Nach dem einstimmigen Grundsatzbeschluss der Vollversammlung zeigten sich die Bürgermeister von Paris und Los Angeles, Anne Hidalgo und Eric Garcetti, zuversichtlich für eine Einigung mit dem IOC.

20:39 Karlsruhe zieht Leitplanken für Tarifeinheit ein

Karlsruhe - Das Tarifeinheitsgesetz von Arbeitsministerin Andrea Nahles gegen die Zersplitterung bei den Gewerkschaften bleibt trotz etlicher problematischer Punkte in Kraft. Das Bundesverfassungsgericht wies die Klagen mehrerer Gewerkschaften gegen die seit rund zwei Jahren geltende Neuregelung weitgehend ab. Die Karlsruher Richter zogen aber mit Vorgaben für die Anwendung des Gesetzes Leitplanken ein. Die klagenden Gewerkschaften reagierten überwiegend enttäuscht - Spitzenvertreter der Wirtschaft dagegen erleichtert.

19:48 US-Vizepräsident distanziert sich von Trump-Sohn

Washington - US-Vizepräsident Mike Pence hat sich nach Bekanntwerden von E-Mail-Vorwürfen gegen Donald Trump Jr. in der Russland-Affäre von dem Präsidentensohn distanziert. Pence habe von dem Treffen von Trump junior mit einer angeblich der russischen Regierung nahestehenden Anwältin nichts gewusst, teilte sein Anwalt in einer Erklärung mit, die mehreren US-Medien vorliegt. Pence konzentriere sich nicht auf Dinge, die vor der Zeit lagen, als er selbst zum Team gestoßen sei. Dies wird in Washington als Versuch gewertet, sich selbst von der der Russland-Affäre Trumps fernzuhalten.

19:43 Frau vor S-Bahn gestoßen - Mordkommission ermittelt

Berlin - In Berlin-Neukölln soll eine Frau eine andere Frau vor eine einfahrende S-Bahn gestoßen haben. Der Fahrer des Triebwagens konnte bei dem Vorfall am Nachmittag am S- und U-Bahnhof Hermannstraße rechtzeitig bremsen, wie eine Polizeisprecherin sagte. Das ins Gleisbett gestoßene Opfer wurde demnach mit leichten Verletzungen zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Polizisten nahmen die mutmaßliche Täterin vorläufig fest. Nun ermittelt eine Mordkommission.