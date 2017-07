Weil am Rhein Lofo-Gesamtareal ist gefragt

Von Marco Fraune

Die Stadt Weil am Rhein will das gesamte Lofo-Betriebsgelände kaufen. Doch damit ist sie nicht allein, wie Insolvenzverwalter Stephan Rüdlin auf Anfrage erklärt. Etwa zehn Grundstücks-Interessenten haben sich mittlerweile bei ihm gemeldet, die Hälfte davon wollen das ganze Areal erwerben – knapp 50 000 Quadratmeter.

Weil am Rhein. „Wir hoffen nun auf vernünftige Angebote“, erklärt Rüdlin. Ende Juni hat er die Interessenten angeschrieben, bis Ende Juli ihr Angebot abzugeben. So hat der Weiler Gemeinderat in nicht-öffentlicher Sitzung vor einigen Tagen grünes Licht für ein Angebot gegeben, mit dem die Stadt hofft, den Zuschlag zu erhalten. Sie will auf dem Lofo-Areal Gewerbe ansiedeln (wir berichteten).

Neben der angebotenen Kaufsumme soll auch die Einschätzung über den Kaufinteressenten eine zentrale Rolle spielen. „Wichtig ist, dass wir es dem Anbieter zutrauen.“ Wenn der angebotene Preis dann passe, gehe man in entsprechende Verhandlungen, schildert Rüdlin das weitere Vorgehen. Sollte das Grundstück auf diese Weise nicht verkauft werden können, müsse der Verkauf in Teilflächen geprüft werden. „Wenn wir dann keine annehmbaren Angebote haben, geht es gegebenenfalls aus der Verwertung raus“, erklärt der Insolvenzverwalter.

Versteigerung läuft Bereits unter dem Hammer befinden sich die Maschinen. Aktuell stehen über das Auktionshaus Troostwijk sämtliche 13 Produktionslinien von Lofo High Tech Film zum Verkauf. Rüdlin: „Alles, was beweglich ist, wird verkauft.“ Schließlich wolle er die Liegenschaft Ende des Jahres besenrein an den Erwerber übergeben. Die Anlagen seien fast komplett gereinigt und müssen dann nur noch demontiert und abtransportiert werden.

Das nun zu versteigernde Produktions- und Betriebsinventar umfasst mehr als 2500 Positionen. Darunter fallen unter anderem Maschinen zur Kunststoffverarbeitung und zur Metallbearbeitung, Silos, Mixer, Filter und Pumpen, Laborgeräte und -inventar, Lager- und Flurfördertechnik, Büroequipment sowie komplette Produktionslinien zur Herstellung von Spezialfolien. „Das Inventar von Lofo High Tech Film dürfte aufgrund seiner Unterschiedlichkeit für Unternehmen vieler Branchen interessant sein“, glaubt Ulf Sommer von Troostwijk.

Die drei Auktionen, über die der Großteil des Inventars verkauft wird, haben die Schwerpunkte „Prozessmaschinen und Anlagenbau“, „Laborgeräte und Laborausstattung“ sowie „Allgemeine Betriebsausstattung und Betriebsmittel“. In einem zusätzlichen Ausschreibungsverkauf werden 13 Foliengießmaschinen, drei Foliennachtrockenstraßen und zwei Dampfkesselanlagen angeboten, heißt es von Seiten des Auktionsunternehmens.

Die Versteigerung mit Positionen der Produktion sowie der Ausschreibungsverkauf der kompletten Produktionslinien enden am Mittwoch, 12. Juli, die Versteigerungen der Betriebsausstattung sowie der Laborgeräte und Laborausstattung am 13. Juli. Zu finden sind die Angebote unter troostwijkauctions.com.

Eine Besichtigung der Maschinen und Anlagen ist am Montag, 10. Juli, von 9.30 bis 16 Uhr, auf dem Betriebsgelände der Lofo High Tech Film in Weil am Rhein möglich. Mitarbeiter suchen Job Etwa die Hälfte der von der Insolvenz betroffenen 95 Mitarbeiter haben laut Rüdlin bereits einen neuen Job gefunden. Dass andere noch nicht wieder bei einem neuen Arbeitgeber in Lohn und Brot stehen, führt der Lofo-Insolvenzverwalter auf unterschiedliche Gründe zurück. So liege dies teilweise am Lohnniveau, bei dem die früheren Beschäftigten nicht allzu große Abstriche machen wollten. Es gebe natürlich auch ältere ungelernte Mitarbeiter, die Schwierigkeiten hätten, anderswo unterzukommen. Einige wenige Mitarbeiter konnten hingegen direkt in Rente gehen.

Die Einleitung des Insolvenzverfahrens erfolgte bereits Ende vergangenen Jahres, nachdem die Muttergesellschaft Shin Kong Group aus Taiwan die finanzielle Unterstützung beendet hatte.