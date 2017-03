Weil am Rhein-Märkt (dab). Die Wahl des Abteilungskommandos der Freiwilligen Feuerwehr Abteilung Märkt ist vom Ortschaftsrat bestätigt worden. Zugestimmt wurde der Wahl von Ulrich Weber als Abteilungskommandant, von Thomas Pradler als stellvertretendem Abteilungskommandanten, und von Michael Huber als zweitem stellvertretenden Abteilungskommandanten.

In der Abteilungsversammlung am 25. Januar wurden die betreffenden Personen gewählt. Nach der noch ausstehenden Zustimmung des Gemeinderats zur Wahl werden sie anschließend durch Oberbürgermeister Wolfgang Dietz offiziell bestellt. Die Entscheidung für einen zweiten Stellvertreter wurde getroffen, da Ulrich Weber erklärt hatte, sich in fünf Jahren nicht erneut zur Wahl zu stellen. Mit der doppelten Stellvertreterregelung soll bis dahin eine neue Führung der Abteilung aufgebaut werden.

Nach derzeitiger Planung ist vorgesehen, bei den nächsten Neuwahlen die Führung der Abteilung wieder mit dem Abteilungskommandanten und einem Stellvertreter zu besetzen. Bei der Wahl des zweiten Stellvertreters handelt es sich also um eine zeitlich begrenzte Entscheidung. Die Wahlen in der Abteilungsversammlung waren durch den Feuerwehrkommandanten Klaus Gempp geleitet worden.

Nach Ablauf der Amtszeit werde Ulrich Weber insgesamt 15 Jahre als Abteilungskommandant gewirkt haben, hob Ortsvorsteher Stefan Hofmann in der Ortschaftsratssitzung anerkennend hervor. Dieses Engagement sei nicht selbstverständlich, zumal Ulrich Weber auch auf Stadt- und Kreisebene der Feuerwehr aktiv sei. In seine Amtszeit falle außerdem die Initiative zur Übernahme der Rheinrettung, und die Verstärkung der Mannschaft. „Wir haben eine starke Feuerwehr, die ihre Aufgaben in Märkt erfüllen kann“, sagte Ortsvorsteher Hofmann.