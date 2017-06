Weil am Rhein Mann rennt wegen Proviant über die A 5

Weil am Rhein. Es gibt nichts, was es nicht gibt – so könnte ein Geschehnis beschrieben werden, das sich in den frühen Morgenstunden des Montags auf der A 5 nahe der Zollanlage Weil am Rhein/Basel zutrug.

Um 2.40 Uhr hielt ein in Richtung Schweiz fahrender Transporter mit eingeschaltetem Warnblinklicht auf der rechten Fahrspur an. Danach öffnete sich Fahrertüre und ein Mann stieg aus. Der blickte sich um und rannte anschließend quer über die gesamte Autobahn zu einer auf der anderen Seite befindlichen Rastanlage. Ein Beamter der Verkehrspolizei sah das Ganze auf der Überwachungskamera und schickte sofort eine Streife los. Diese sicherte den geparkten Transporter und kontrollierte den Fahrer.

Hierbei kam heraus, dass sich der 41-Jährige mal eben wegen eines Kaffees und einer Schweizer Autobahnvignette zur gegenüberliegenden Rastanlage gerannt war. Da er sich damit selbst und andere in Gefahr brachte, bekam er eine Anzeige.