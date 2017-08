Weil am Rhein Maximal 40 Prozent einer Normalernte

Von Ralph Lacher

Zwei Frostnächte im April haben letztlich verheerende und auch von schönem Sommerwetter nicht mehr auszugleichende Schäden an den Rebstöcken im Weiler Stadtgebiet gesorgt. Die Winzer in Alt-Weil, Haltingen und Ötlingen blicken deshalb in diesen Tagen ohne Illusionen in die demnächst beginnende Weinlese.

Weil am Rhein. Der Altweiler Winzer Claus Schneider hat in den vergangenen Tagen intensive Rundgänge in seinen Reben am Weiler Schlipf und der Haltinger Stiege unternommen und dabei festgestellt, dass die Rebstöcke zwar sehr schönes Blattwerk haben, allerdings, wie befürchtet, wenig Ertrag drin- hängt. Beim Gutedel und Chardonnay rechnet Schneider mit höchstens einem Drittel eines Normalherbstes, bei den Burgundern mit höchstens der Hälfte. Sehr unterschiedlich sei der Reifezustand, wobei dieser in den Hanglagen deutlich sichtbar ist: Einige Reben sind voll durchgefärbt und damit schon weit gereift, andere noch hell und einige sogar noch grün.

Der Frost sei in den Nächten 20. und 21. April in einer gewissen Höhenlage durchgezogen und habe dort die Notreife ausgelöst. Diese erfordere einen Lese-Mehraufwand, sagt Schneider. „Wir werden mehrmals durch die Reben müssen, um mit selektiver Lese die Qualität des sehr gering ausfallenden Leseguts zu sichern“, sagt der Altweiler Winzer und Weinbautechniker. Er erwartet dann insgesamt nur 40 Prozent einer Normalernte und wird schon nächste Woche mit dem Herbsten beginnen.

„Unsere zwei- und dreijährigen Spätburgunder-Anlagen sind schon bei hohen Oechslewerten angelangt“, sagt Claus Schneider. In der ersten September-Woche will Schneider mit der Hauptlese beginnen –­ rund drei Wochen früher als normal.

Auch das Fazit von Ralf Röschard vom Weingut Rö­schard fällt ähnlich aus. Er sieht neben den Frostschäden, die bei ihm ähnliche Ausmaße an Mengeneinbußen gebracht haben wie bei Schneider, zusätzlich Bienenfraß an den Gutedel-Trauben als Problem. Positiv durch die Hitze im Juni und Juli sei, dass Probleme mit der gefürchteten Kirschessigfliege in diesem Jahr ausblieben – zumindest bisher. Röschard wird auch in der übernächsten Woche, also ab dem 4. September, mit der Lese loslegen.

Der seit Mai als Kellermeister bei den „Haltinger Winzern“ engagierte Ingo Ehret rechnet mit noch höheren Einbußen für die Haltinger Winzer wie Schneider und Röschard. „Wir gehen von höchstens 30 Prozent einer Normalernte aus. Der Frost ist genau in unseren Lagen voll durchgezogen und hat auch keine Nachreife mehr zugelassen“, sagt Ehret.

Die Reben stünden nach anschließend idealer Witterung insgesamt gut, gesund da, haben aber enorm schwachen Behang. Außerdem sei die Reife sehr unterschiedlich, so dass auf die Winzer trotz wenig Mengenertrag hoher Arbeitsaufwand durch mehrere selektive Lesen zukommen wird. In Haltingen wird man nächste Woche Solaris-Trauben für neuen Wein ernten. Die Hauptlese soll für die Haltinger Winzer ab dem 11. September anstehen, so Ingo Ehret.

In Ötlingen bauen die Winzer Reben mit Schwerpunkt auf den Sorten Gutedel und Chardonnay an und liefern diese an die Bezirkskellerei Markgräflerland in Efringen-Kirchen. Deren Geschäftsführer Hagen Rüdlin spricht davon, dass die Lage Ötlinger Sonnhole die im weiten Einzugsgebiet des Erzeugerbetriebs am stärksten von den Frostschäden betroffene Lage ist und dort mit sehr starken Mengeneinbußen zu rechnen sei.

Nächste Woche will Rüdlin zusammen mit Kellermeister Günter Ehret den Ausmaß der Schäden genau analysieren. Der BKM-Geschäftsführer rechnet mit einem Lesebeginn Mitte bis Ende der Kalenderwoche 36.