Weil am Rhein Mehr als Schwimmen beibringen

Einen besonderen Gast durfte der Vorstand der SSG Weil jetzt in der Runde begrüßen: Marco Troll, Präsident des Badischen Schwimmverbands, überreichte dem Vereinsvorstand und der Schwimmschulleitung das Schwimmschulzertifikat gemäß der „Schwimm Gut“-Richtlinien.

Weil am Rhein. Da die strengen Anforderungen an den Schwimmunterricht von Seiten des Vereins erfüllt waren, hat der Vorsitzende Tobias Brodda die Schwimmschule des Vereins mit Einverständnis der Schwimmschulleitung zur Zertifizierung angemeldet.

Das Schwimm-Gut-Zertifikat wird verliehen für besondere Qualitäten der Schwimmausbildung. Merkmal hierfür ist eine optimale Betreuung der Kinder, die in dem Verein schwimmen lernen. Hierzu zählt nicht lediglich, den Kindern beizubringen, sich über Wasser zu halten, sondern das Vermitteln von tatsächlichen Schwimmkenntnissen.

Die Schwimmanfänger lernen alle Schwimmlagen kennen und sind aufgrund ihrer erlernten Fertigkeiten und erbrachten Leistungen fähig, an Wettkämpfen teilzunehmen. Dazu muss der Verein über gut ausgebildete, qualifizierte Übungsleiter und mindestens einen Trainer mit C-Lizenz verfügen. Eine Förderung junger Talente und eine ganzjährig angebotene Schwimmschule sind weitere wichtige Zertifizierungsmerkmale.

Vor diesem Hintergrund überreichte Marco Troll mit Freuden dem Vorstand ein Schwimm-gut-Prädikat, welches in der Trainingsstätte, also der Kleinschwimmhalle, Weil am Rhein aufgehängt werden soll. Lobende Worte verlor er über die Tatsache, einen sehr jungen Vorstand anzutreffen, der sich aus engagierten Vereinsmitgliedern zusammensetzt.

Im Rahmen der Übergabe sprach auch Vereinsvorsitzender Tobias Brodda den Dank an die Schwimmschulleitung und Übungsleiter des SSG aus. „Die Arbeit der Schwimmschule ist mir besonders wichtig.“ Da die SSG Weil schwerpunktmäßig ein Jugendverein sei, werde besonderen Wert darauf gelegt, jungen Menschen das Schwimmen beizubringen. Auch er betonte, dass der Fokus darauf liege, Nichtschwimmern Schwimmen beizubringen, den Sport als solchen in den Fokus zu stellen, die Beherrschung sämtlicher Schwimmlagen und Techniken zu vermitteln und zur Teilnahme an Wettkämpfen aufzumuntern.