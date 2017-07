Weil am Rhein Mehr schnelles Netz

Weil am Rhein (mcf). Die flächendeckende Breitbandversorgung in Weil am Rhein ist das Ziel. Während dafür in Friedlingen nochmals kräftig die Werbetrommel gerührt werden muss, sind die Fortschritte in anderen Gewerbegebieten auf dem Stadtgebiet deutlich weiter vorangeschritten.

„Mit den Aktivitäten des Zweckverbands wird es gelingen, alle Gewerbegebiete der Stadt in Kürze an die Breitbandversorgung des Zweckverbandes mit dem Betreiber pepcom angeschlossen zu haben“, gab sich Erster Bürgermeister Christoph Huber in seinem Zwischenbericht im Bauauschuss optimistisch. Wie berichtet, hat der Gemeinderat den Zweckverband Breitbandversorgung Landkreis Lörrach mit der Erschließung der Gewerbegebiete mit Breitband beauftragt. Voraussetzung für den Start des jeweiligen Ausbaus ist eine Anschlussquote von mindestens 40 Prozent.

Rheinvorland und Rebgarten

Der Unternehmer Wolfgang Würzburger hat in den Bereichen Rheinvorland und Rebgarten dafür gesorgt, dass die Anschlussquote „aus dem Stand“ schon bei 53 Prozent liegt. Mit Werbemaßnahmen innerhalb seiner Immobilien sei dieser Wert erreicht worden, erläuterte Huber. Da damit die Mindest-Anschlussquote von 40 Prozent erreicht wurde, kann mit der Ausschreibung für die Erschließung begonnen werden. Baubeginn soll nach den Bauferien sein.

Rennemattenweg und Gewerbepark

Im Bereich Im Entenschwumm, Rennemattenweg bis Nordwestumfahrung und vom Energiedienst bis zur B3 entstehen „Langtrassen“. Aktuell werden die Hausanschlüsse im Rennenmattenweg gebaut. Noch nicht begonnen, aber unmittelbar bevor stehen die Arbeiten im Kiesweg. Bei der Nordwestumfahrung werden vorhandene Querungen genutzt.

Da der Breitbandausbau zunächst zu langsam voran ging, wurde eine zweite Baukolonne eingesetzt, so Huber. Die Anschlussquote liegt in den Gewerbegebieten Rennemattenweg und Regionaler Gewerbepark bei knapp 50 Prozent, was angesichts der VDSL-50-Versorgung vom Ersten Bürgermeister als „guter Wert“ bewertet wird. Doch mit einer Haus-zu-Haus-Akquise wollen die Verantwortlichen die Anschlussquote noch steigern.

Friedlingen

Die erforderliche Anschlussquote von 40 Prozent ist in Friedlingen noch nicht erreicht worden. „Wir werden mit dem Zweckverband über eine nochmalige Werbeinitiative beraten“, erklärt Huber. Ziel sei es, auch dieses Gebiet zu erschließen. In Kombination mit dem VDSL-50-Ausbau der Telekom werde dann die gesamte Stadt flächendeckend mit Breitband versorgt sein.