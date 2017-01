Von Siegfried Feuchter

Otterbach wird mehr Verkehr bekommen. Von heute an ist mit einem höheren Verkehrsaufkommen zu rechnen, weil in Riehen in der Durchgangsstraße umfangreiche Bauarbeiten anstehen und der Verkehr teilweise umgeleitet werden muss. Und dieser Zustand wird vier Jahre andauern, denn so lange benötigen die Arbeiten.

Weil am Rhein. „Die Staus vor der Grenze werden während der Stoßzeiten jetzt noch länger werden“, sagt Dietmar Goeritz, stellvertretender Leiter des Polizeireviers auf Nachfrage. Doch die Polizei könne dagegen nichts tun. „Durch den starken Einkaufstourismus ist der Abschnitt der Bundesstraße bis zum Otterbacher Zoll zu bestimmten Zeiten ohnehin bereits ein Nadelöhr“, sagt Goeritz.

Dies mit der Folge, dass es seit Längerem zuweilen Rückstaus von der Grenze bis in Höhe der Weiler Einkauf-Insel gibt – vor allem am Freitag und Samstag.

Und jetzt dürfte sich die Lage noch verschärfen. Denn am heutigen Dienstag beginnen in Riehen die Erneuerungsarbeiten der Straße. Nicht nur der Straßenbelag muss saniert werden, sondern auch die Tramgleise und die unterirdischen Leitungen.

Dies hat zur Folge, dass die Äußere Baselstraße in Richtung Riehen bis zum Jahr 2020 nur einspurig befahrbar sein wird. Der Verkehr aus Lörrach und dem Wiesental wird großräumig auf die Zollfreie Straße umgeleitet. Das heißt, diese Autofahrer, hauptsächlich Berufspendler, sollen dann über die Wiesentalstraße in Lörrach auf die Zollfreie Straße fahren. Am Otterbacher Kreisel in Höhe der Weiler Feuerwache können sie dann auf die Bundesstraße einbiegen und Richtung Otterbacher Zoll fahren.

Die Mehrbelastung auf dem B 3-Abschnitt wird sich nach Einschätzung von Goeritz vor allem auf die Morgenstunden konzentrieren, wenn der Berufsverkehr in Richtung Schweiz rollt. Denn die Rückkehrer am Abend können wie bisher die Achse Basel-Riehen benutzen. „Wir müssen jetzt die Entwicklung abwarten. Mehr können wir im Moment gar nicht tun“, sagt der stellvertretende Revierchef.

Die Otterbacher sind alles andere als begeistert über das zu erwartende zusätzliche Verkehrsaufkommen. Jetzt schon klagen sie über starken Verkehrslärm und Autoabgase. Und mancher Autofahrer, der nicht in die Schweiz, sondern auf die Nonnenholzstraße will, versucht bislang schon, den Stau zu umfahren und fährt durch die Wohngebiete – zum Leidwesen der Otterbacher.