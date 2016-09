Die Staatsanwaltschaft wirft einem 23-jährigen Weiler zwei Fälle von Raub und ein ganzes Bündel von Vergehen gegen das Betäubungsmittelgesetz vor. In dieser Woche hat vor dem Schöffengericht Lörrach die Hauptverhandlung begonnen. Weil am Rhein (dr). Nach der Anklageschrift, die sich ganz auf die Angaben der Geschädigten stützte, soll der Beschuldigte am 19. April dieses Jahres auf dem Vorplatz der Sparkassen-Hauptstelle in Weil am Rhein einen anderen Mann mit mehreren Hieben niedergeschlagen haben. Danach hätte der Angeklagte dem Geschädigten die Geldbörse aus der Jacke genommen und aus dieser das Bargeld entnommen. Der Aufforderung, aus der Sparkasse weiteres Geld zu holen, sei der Geschädigte aber nicht nachgekommen. Ferner wurde dem Angeklagten vorgeworfen, am 28. Mai dieses Jahres einen anderen Mann auf dem Parkdeck eines Einkaufsmarktes grundlos zusammengeschlagen zu haben. Bei dieser Tat war sogar von mehreren Tritten gegen den Kopf des Opfers die Rede. Jedenfalls erlitt der Geschädigte einen doppelten Kieferbruch, der in der Uniklinik Freiburg gerichtet und verschraubt werden musste. Die Darstellung der Vorgänge durch den Angeklagten war ganz anders. Bei der ersten Tat habe der Angeklagte bereits drei Monate zuvor dem Geschädigten etwa 150 Euro geliehen, um das Geld gemeinsam zu vertrinken. Mit bloßen Händen zugeschlagen Die vereinbarte Rückzahlung sei aber nicht erfolgt. Eigentlich habe er sich nur genommen, was ihm zustehe. Ja, bei dieser Tat habe er mit den bloßen Händen mehrfach zugeschlagen. Auch ein einzelner Tritt bei der zweiten Tat sei möglich gewesen. Er sei zum Tatzeitpunkt stark alkoholisiert gewesen, gab der Angeklagte an. Durch aufreizende Blicke und verstohlenes Lachen hätte er sich provoziert gefühlt. Der Geschädigte der ersten Tat war trotz erfolgter Ladung nicht erschienen. Gegen ihn wurde eine Ordnungsstrafe verhängt. Der zweite Block mit Ankauf und Handel von Marihuana, Amphetaminen und Ecstasy soll während des Fortsetzungstermins in gut zwei Wochen verhandelt werden (wir berichten weiter).