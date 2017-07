Weil am Rhein Metallische Klänge im Garten

Von Marco Fraune

Es wird laut im Dreiländergarten. Das Metal-Open-Air-Festival „Baden in Blut“ steht am Samstag, 15. Juli, an – zum 13. Mal insgesamt, zum zweiten Mal in Weil am Rhein.

„Uns gefällt es recht gut in Weil und wir sind froh, in Weil zu sein. Wir bekommen eine bessere Unterstützung vom Kulturamt. Man fühlt sich hier gemocht und nicht geduldet. Das Gelände ist toll und dafür da, solche Veranstaltungen anzubieten. Es ist alles vorhanden­ – auch eine kurze Anbindung an den ÖPNV gibt es“, sagt Manuel Wegner, der Sprecher der Festival-Veranstalter.

Im Vorverkauf wurden bereits um die 1000 Tickets verkauft. Maximal können 1500 Fans vor der Bühne stehen, erklärt Wegner. Er hofft, dass das Wetter mitspielt und das Festival ausverkauft ist.

Statt eines Headliners sind es in diesem Jahr mit „Moonspell“, „Death Angel“ und „Caliban“ gleich drei bekannte Bands, die als Zugpferde fungieren und für eine bunte Mischung an Stilrichtungen sorgen.

Als Geheimtipp der diesjährigen Festival-Ausgabe gilt die Black-Metal-Band „Haraki for the sky“ aus Österreich, die laut Wegner aktuell kräftig durchstartet. „Deren Album läuft auch bei mir rauf und runter“, sagt er.

Ein zweiter Geheimtipp ist das Duo „Mantar“, die Doom/Dark, Black und Death Metal mit viel Groove im Angebot haben. Das Besondere an diesem Duo ist: Der Schlagzeuger und der Gitarrist, der gleichzeitig Sänger ist, stehen sich gegenüber und heizen sich gegenseitig an.

„Baden in Blut“ findet am Samstag, 15. Juli, von 12 bis 24 Uhr statt. Organisiert wird das Open-Air-Festival von den Metal-Maniacs Markgräflerland. Der Eintritt auf des Gelände ist kostenlos, Karten zum Konzert kosten 45 Euro.

Mehr: www.metal-maniacs.eu