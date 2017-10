Weil am Rhein Mike Kainz ist „Patissier des Jahres“

Von Siegfried Feuchter

Ein großer Erfolg: Mike Kainz aus Weil am Rhein ist „Patissier des Jahres“. Beim Finale in Köln setzte sich der Weiler Dessertkünstler am Sonntag vor großem Publikum und Fernsehkameras souverän gegen weitere sieben Finalisten durch. Austragungsort war die „Anuga“, die weltweit größte und wichtigste Fachmesse für Lebensmittel und Getränke.

Weil am Rhein. Die Freude beim 23-jährigen Sieger, der als Chef de Partie im Basler Grand-Hotel „Drei Könige“ arbeitet, und dessen mitgereister Familie sowie bei einigen Arbeitskollegen und Freunden war riesengroß. Mike Kainz gewann nicht nur das Finale mit Teilnehmern aus Deutschland, der Schweiz und Österreich, und damit die Siegprämie in Höhe von 3000 Euro, sondern auch einen Sonderpreis für das beste Schokoladendessert. Deshalb darf er nun Ende Oktober für zwei Tage nach Paris in die „École Valrhona“ (Schokoladenfirma).

„Das Dessert von Mike Kainz war das Highlight des Wettbewerbs“, stellte der Präsident der Jury, Pierre Lingelser von der Schwarzwaldstube, Hotel Traube Tonbach, in Baiersbronn fest.

„Ein guter Patissier findet immer einen Weg zum Ziel“, sagte Mike Kainz, der mit dieser Einstellung sowie mit viel Können, großem Talent und Kreativität sein Ziel, den Titel „Patissier des Jahres“ erreicht hat.

Der 23-Jährige konnte beim Finale mit seinem aus der Kindheit inspirierten Freestyle-Dessert aus Schokolade, Gerste und Quitte, seiner Praline mit Oro Nero, Salz-Karamell und Feuilletine sowie seiner Interpretation des Drei-Kompontendesserts „Pausenbrot“ mit den drei vorgegeben Zutaten Pumpernickel, Frischkäse und Preiselbeere die international besetzte Starjury überzeugen. Diese anerkannte dem Weiler mit klarem Vorsprung den prestigeträchtigen Titel zu.

Fünf Stunden, von 9.50 bis 14.50 Uhr, hatten die Finalisten Zeit, die Desserts vorzubereiten: ein Freestyle-Dessert und ein Drei-Pflichtkomponenten-Dessert in je sechsfacher Ausführung. Zudem mussten 15 Freestyle-Pralinen oder Petits Fours angefertigt werden.

Der Meister der süßen Künste, der im Vorfeld die Chance sah, unter die ersten Drei zu kommen, war überglücklich, als er am Sonntagabend um 18 Uhr unter großem Beifall zum „Patissier des Jahres“ ausgerufen wurde. „Ich konnte es zuerst kaum glauben“, meinte gestern Mike Kainz in Köln. Die Anspannung, die jeden Teilnehmer in den Tagen vor dem Finale begleitete, fiel nun von ihm ab und wich der Freude, der Stress der vergangenen Wochen war vergessen. Denn seine intensive, akribische Vorbereitung auf das Finale, sein konzentriertes Arbeiten und seine ihn auszeichnende Kreativität wurden mit diesem Titel belohnt.

Nicht nur Mike Kainz strahlte mit den Scheinwerfern der Fernsehkameras um die Wette, auch seine mitgereiste Familie, seine Freundin, Arbeitskollegen und ehemalige Arbeitskollegen freuten sich mit ihm. „Wir sind ganz stolz auf Mike“, sagte seine Mutter Yvonne Poysel-Bahlke gegenüber unserer Zeitung. Nur einer konnte zum Bedauern des Wettbewerbsgewinners nicht live in Köln dabei sein: sein Opa Fritz Poysel, der zwei Tage vor dem Finale ins Krankenhaus musste. „Deshalb ist der Sieg für ihn“, sagte Mike Kainz.

Nach der Siegerehrung ging die Familie Kainz/Poysel samt einigen Freunden in die Kölner Altstadt, um diesen besonderen Erfolg zu feiern. Während Mike Kainz gestern noch auf der „Anuga“ blieb, fuhr seine Familie wieder nach Hause. Und am morgigen Mittwoch wird der „Patissier des Jahres“ wieder an seinem Arbeitsplatz in der Brasserie im Grand-Hotel „Les Trois Rois“ (Drei Könige) stehen und darf gewiss viele Glückwünsche entgegennehmen.

Übrigens: Ende November wird der Fernsehsender Kabel 1 einen Beitrag über den Wettbewerb und den Sieger ausstrahlen.