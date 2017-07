Weil am Rhein. Glück im Unglück hatte ein 56 Jahre alter Mann, der am Samstag gegen 20.15 Uhr in Höhe des Norma-Markts in Friedlingen nach dem Überqueren der Schienen stolperte und gegen eine vorbeifahrende Tram fiel. Er zog sich nur leichte Verletzungen zu. Grund dürfte in der deutlichen Alkoholisierung des Mannes liegen. Der Alcomat zeigte einen Wert von über 1,7 Promille an.