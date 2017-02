Nachrichten-Ticker

17:47 Lawrow sieht nach Treffen mit Tillerson Basis für Zusammenarbeit

Bonn - Der russische Außenminister Sergej Lawrow sieht nach dem ersten Treffen mit seinem US-Kollegen Rex Tillerson eine gute Basis für eine engere Zusammenarbeit. Es sei klar, dass man nicht alle Probleme habe lösen können, sagte Lawrow am Rande des G20-Treffens in Bonn. Aber es gebe ein gemeinsames Verständnis, dass man dort, wo die Interessen übereinstimmten, vorankommen müsse. Tillerson habe bekräftigt, dass US-Präsident Donald Trump bereit sei, die bilateralen Schwierigkeiten zu überwinden. Vor allem im Kampf gegen den Terrorismus hätten Moskau und Washington gemeinsame Interessen.

17:42 Mindestens 50 Tote nach Anschlag auf Schrein in Pakistan

Islamabad - Nach einem Selbstmordanschlag auf einen großen Schrein liberaler Sufi-Muslime in Südpakistan ist die Zahl der Toten auf mindestens 50 gestiegen. Das sagte ein Ambulanzmitarbeiter der Deutschen Presse-Agentur. Auch ein Arzt am örtlichen Krankenhaus der Stadt Sehwan in der Provinz Sindh bestätigte die Zahl. Demnach wurden mehr als 100 weitere Menschen verletzt. Nach Angaben des Polizeichefs der Provinz handelte es sich um einen Selbstmordanschlag. Zu der Tat hatte sich die Terrormiliz Islamischer Staat bekannt.

17:00 Anklage nach Feuerattacke auf Obdachlosen

Berlin - Sechs Jugendliche und junge Männer, die in Berlin einen schlafenden Obdachlosen anzünden wollten, sind wegen versuchten Mordes angeklagt worden. Die Staatsanwaltschaft erhob ihre Anklage vor einer Jugendkammer des Landgerichts Berlin. Sie wirft den jungen Flüchtlingen im Alter zwischen 16 und 21 Jahren vor, in der Nacht zum ersten Weihnachtstag mehrere brennbare Gegenstände "in unmittelbarerer Nähe des Kopfes" des Obdachlosen angezündet zu haben. Das Opfer lag auf einer Bank im Kreuzberger U-Bahnhof Schönleinstraße.

16:58 Säurewolke zieht nach Chemieunfall über Oberhausen

Oberhausen - Es war wohl eine simple Verwechslung - in einem Chemiebetrieb in Oberhausen haben Mitarbeiter heute beim Umladen Salzsäure in einen falschen Tank gepumpt. Der Fehler versetzte die Stadt im Ruhrgebiet stundenlang in Aufruhr: Eine Säurewolke zog über Oberhausen hinweg. Der Verkehr war stark beeinträchtigt. Mindestens acht Menschen erlitten Atemwegsreizungen. Die Menschen wurden aufgefordert, ihre Häuser nicht zu verlassen und Fenster und Türen geschlossen zu halten. Inzwischen hat sich die Lage entspannt.

16:52 Mindestes 45 Tote bei Anschlag in Bagdad

Bagdad - Die irakische Hauptstadt Bagdad ist von einem schweren Anschlag erschüttert worden. Mindestens 45 Menschen wurden nach offiziellen Angaben getötet. Eine Bombe soll in einem geparkten Auto explodiert sein. Die sunnitische Terrormiliz IS reklamierte über ihr Sprachrohr Amak die Tat, die auf Schiiten abgezielt habe, für sich. Die Extremisten stehen wegen einer Militäroffensive auf ihre Hochburg Mossul im Norden des Landes unter Druck.