Gerd Hotz ist nach seinem vierjährigen Aufenthalt in Nicaragua in die Schweiz zurückgekehrt. Der frühere Leiter der katholischen Sozialstation in Weil am Rhein will aber weiterhin Bildungsprojekte in dem armen Land unterstützen.

Weil am Rhein. Dem engagierten Helfer ist es nicht einfach gefallen, die Koffer zu packen und Nicaragua zu verlassen. Nach vier Jahren lief aber die Zeit der Tätigkeit seines Partners ab, der für das Schweizer Entwicklungshilfeministerium „Deza“ vor Ort im Einsatz war. „Ich habe ganz stark gespürt, was es heißt, im zweitärmsten Land der Region zu leben.“ Durch den Diplomatenstatus sei er aber zugleich privilegiert gewesen. „Wir waren nicht als Mutter Teresa unterwegs, für uns wurde gut gesorgt.“

Umso wichtiger war Hotz, dass er Ärmeren hilft, wobei er den Fokus auf die Bildung der Jugend und Kinder legt. „Mit mehr Bildung kann das Land sich weiterenwickeln und verändern.“ Insgesamt 25 000 Euro an Spenden hat der 57-Jährige dafür einsammeln können, wobei ein hoher Anteil aus Weil am Rhein nach Mittelamerika geflossen ist „Es war beachtlich, wie viele Zuwendungen eingegangen sind.“ Den Grundstock bildeten dabei die 4000 Euro, die im Rahmen seiner Verabschiedung aus Weil zusammengekommen sind.

Ein Großteil des Gesamtbetrages, seit 2012 insgesamt rund 15 000 Euro, ist in Form von Sachspenden an das Institut Belen La Concha geflossen. Etwa 80 Jugendliche im Alter von 18 bis 27 Jahren holen hier samstags ihren Schulabschluss nach, um eine Universität besuchen zu können. „Viele arbeiteten oder arbeiten als Verkäufer an den Ampeln ab dem 13. Lebensjahr oder wurden im Alter von 14 oder 15 Jahren schwanger, sind also Mütter mit Kindern.“ Die Leiterin des Instituts, die Nonne Schwester Dorita, ist hier die Triebfeder, dass die Jugendliche Hilfe zur Selbsthilfe erhalten. Hotz sponsort die jungen Schüler mit Büchern und Lehrmittel, die er mit den Spendengeldern gekauft hat. „Es fehlt an allem.“

Jährlich mit 2000 Euro unterstützt wird die Grundschule Masatepe, wo etwa 150 Kinder täglich unterrichtet werden. Hier fehle es vor allem an pädagogischem Material. „Das ist immer das Thema.“ So gebe es zwar die Buchpflicht, doch die Schüler könnten sich diese häufig nicht leisten.

Die Englischkurse für junge Erwachsene wurden seit 2013 bis 9000 Euro an Spendengeldern bezuschusst. „Mit unterschiedlichem Erfolg“, weiß Hotz um einen Schüler, der sogar ein Stipendium in den USA erhalten hat. Mittlerweile wurden zehn Jugendliche gefördert, denen mit der Fremdsprache Arbeitsplätze in Callcentern oder auch im Tourismus-Bereich ermöglicht werden sollen. Die Bezuschussung der Englischkurse soll nun, da Hotz wieder nach Europa zurückgekehrt ist, deutlich reduziert werden, da die passende Auswahl der Schüler kaum mehr möglich ist.

Dass er Begehrlichkeiten geweckt hat, ist dem 57-Jährigen aber durchaus bewusst. Mittlerweile in Bern wohnhaft und seit Februar in Pratteln bei der katholischen Kirchengemeinde als Sozialverantwortlicher tätig, will er sich auch weiterhin für die Menschen in Nicaragua engagieren. „Die laufenden Kosten müssen weiter gedeckt werden“, steht er mit den dortigen Verantwortlichen in Kontakt. Menschlich fühlt er sich diesen und den Schülern weiter verbunden. „Ich habe mich sehr wohlgefühlt, und die Menschen haben mich berührt.“ Heute will er bei seinem Vortrag an alter Wirkungssttätte in Weil am Rhein davon berichten.

Gerd Hotz hält am heutigen Dienstag ab 14.30 Uhr beim Seniorennachmittag des Seniorenkreises St. Peter und Paul im Petrussaal einen Vortrag über seine Projekte in Nicaragua.

Spenden für diese Projekte sind möglich unter der Kontoverbindung:

Kath. Seelsorgeeinheit Weil am Rhein, IBAN DE 42683518650007181316, Sparkasse Markgräflerland Stichwort Nicaragua