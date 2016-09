18:16 Hochrechnungen: SPD gewinnt Berlin-Wahl

Berlin - Die SPD hat die Abgeordnetenhauswahl in Berlin trotz deutlicher Verluste gewonnen. Die bisherige rot-schwarze Koalition hat jedoch keine Mehrheit mehr. Regierungschef Michael Müller muss sich neue Koalitionspartner suchen. Die bisher mitregierende CDU fuhr ihr bisher schlechtestes Ergebnis an der Spree ein. Nach der ersten Hochrechnung der ARD kam die SPD auf 23,1 Prozent und die CDU auf 18,1 Prozent. Die Grünen erreichten 16,6, die Linke 16,4 und AfD 11,7 Prozent. Die FDP schafft mit 6,5 Prozent die Rückkehr ins Landesparlament, die Piratenpartei flog hinaus.

18:03 Prognosen: SPD gewinnt Berlin-Wahl - Koalition mit CDU am Ende

18:01 Prognosen: SPD gewinnt Berlin-Wahl - Koalition unklar

17:51 IS schreibt sich Messerattacke in Minnesota zu

Washington - Die Terrormiliz IS hat sich eine Messerattacke in einem Einkaufszentrum in St. Cloud im US-Bundesstaat Minnesota zugeschrieben. Am Samstagabend hatte ein Mann acht Menschen verletzt, ehe er von einem Polizisten erschossen wurde. Der Täter sei "ein Soldat" des Islamischen Staates gewesen, teilte das IS-Sprachrohr Amak in einer im Internet verbreiteten kurzen Nachricht mit. Er sei dem Aufruf gefolgt, Bürger der "Kreuzfahrer-Koalition" anzugreifen.