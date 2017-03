Weil am Rhein Mit einer „Punktlandung“

Die schweren Maschinen und Anlagen stehen im neu errichteten Gebäude. Auch rund 320 Mitarbeiter haben in dem Werk für die Metallfertigung ihre Arbeit aufgenommen. Die offizielle Einweihung steht bei ARaymond nun am 4. April an.

Weil am Rhein. Sowohl mit der Gesamtinvestitionssumme von 50 Millionen Euro als auch beim Zeitplan hat der Automobilzulieferer „eine Punktlandung“ hingelegt, freut sich Unternehmenssprecherin Sabine Maier-Löffler im Gespräch mit unserer Zeitung. Wie bei Privatleuten bei einem Umzug in ein anderes Domizil, so gebe es auch bei ARaymond noch Dinge, die sich noch im neuen Werk einspielen müssen. „Das haben wir aber so erwartet. Es dauert seine Zeit.“ Für den Automobilzulieferer handelt es sich um das größte Projekt weltweit.

Vier Standorte in unterschiedlichen Gebäuden im Lörracher Stadtgebiet sind an den neuen Produktionsstandort in Weil am Rhein an der Hegenheimer Straße direkt neben der Autobahn verlagert worden. Hier hat ARaymond auf einem 43 000 Quadratmeter großen Grundstück ein 31 200 Quadratmeter großes Produktionsgebäude mit Bürobereich und Kantine errichtet.

Einer Kraftanstrengung bedurfte es dabei, die 110 Stanz-Biegemaschinen mit Gewichten bis zu 54 Tonnen und 95 Bearbeitungsmaschinen an den neuen Ort zu bringen. Mitte vergangenen Jahres war die komplette Metallvorfertigung verlagert. Heißt: Die erste Halle am bisherigen Standort Lörrach-Brombach sowie das Rohmateriallager im Vogelbachareal wurden zugunsten des Weiler Werks aufgelöst. Auch die TTL-Halle an der Teichstraße war betroffen. Die dortige Verwaltung hat nun ebenfalls ein neues Zuhause.

Das Ziel, das mit der Zentralisierung verfolgt wurde und wird: Das Unternehmen will die internen Prozessabläufe sowie die Arbeitsplatzbedingungen für die Mitarbeiter deutlich verbessern. Zuvor wurden die in Lörrach produzierten Metallteile zur Wärme- und Oberflächenbehandlung per Laster zum Weiler Standort gebracht.

Der Neubau befindet sich im Haltinger Beregnungsgebiet in unmittelbarer Nachbarschaft zum bestehen ARaymond Werk. Die Verbindung der beiden, durch die Heldelinger Straße getrennten Areale ist 2012 mit einem neuen Tunnel geschaffen worden. So gibt es einen direkten Zugang zueinander.