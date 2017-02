Weil am Rhein. Das Museum Weiler Textilgeschichte in Friedlingen hat am Sonntag, 5. März, von 14 bis 17 Uhr geöffnet.

Schon von Weitem ist der hohe Schornstein des Kesselhauses zu sehen. Zwischen den beiden großen Shedhallen mit den typischen Sägezahndächern ist das Museum Weiler Textilgeschichte zu finden. Es ist in der ehemaligen Schreinerei und Schlosserei der Seidenweberei Robert Schwarzenbach beheimatet.

Die Webstühle dieser Firma stehen schon seit 1982 still. Als die letzten Arbeiter 1982 die Webhallen und Werkstätten verließen, ging die etwa 100-jährige Geschichte der Textilindustrie in Friedlingen schon wieder zu Ende.

Wie ein kleiner Wirbelsturm ist die Epoche der Textilproduktion durch den Stadtteil Friedlingen gefegt und hat Spuren hinterlassen: Mit der Gründung eines ersten Färbereibetriebs (später Färberei & Appretur Schusterinsel) nahm die Geschichte der Textilindustrie in Weil am Rhein 1880 ihren Anfang. Die gute Lage am Wasser und ein Anschluss an das Eisenbahnnetz waren günstige Voraussetzungen für die weitere Ansiedlung der Färberei & Appretur Schetty 1898 und schließlich der Seidenstoffweberei Robert Schwarzenbach 1923. Zudem waren viele günstige Arbeitskräfte im ländlich geprägten Dreiländereck verfügbar. Mit der Produktion auf deutschem Gebiet konnten die Schweizer Unternehmer zollrechtliche Hürden elegant umgehen.

In der Blütezeit beschäftigte die Seidenstoffweberei Schwarzenbach bis zu 450 Mitarbeiter, die Färberei Schetty bis zu 700 Personen und die Färberei & Appretur Schusterinsel sogar 1200 Mitarbeiter.

Das Museum präsentiert zahlreiche Objekte, Bilder und Modelle der Textilbetriebe. Luftbildaufnahmen führen den Besuchern die Ausmaße des ehemals blühenden Industriezweigs vor Augen. Historische Maschinen aus den Zwanzigerjahren, Werkzeuge, Musterbücher und zahlreiche Relikte der Arbeitswelt erinnern an die Textilepoche in Weil-Friedlingen.

u Mehr Infos unter www.museen-weil.de