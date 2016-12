Weil am Rhein. Einen 30-jährigen togolesischen Staatsbürger mit falschem italienischen Pass haben Zollbeamte am Dienstagabend am Autobahnzoll bei einer Kontrolle eines Fernreisebusses festgestellt. Der Mann wurde der Bundespolizei übergeben. Der Afrikaner wurde vorläufig festgenommen, und der falsche Fremdenpass sichergestellt.

Da er Asyl beantragte, wurde er an die Landeserstaufnahmestelle für Asylbewerber in Karlsruhe verwiesen. Mit auf dem Weg nach Karlsruhe nahm er Strafanzeigen wegen unerlaubter Einreise sowie Urkundenfälschung.