Weil am Rhein Mit Fassanstich ins Fest gestartet

Weil am Rhein (mcf). Die 48. Auflage des Altweiler Straßenfestes ist eröffnet. Mit einem Fassanstich hat Oberbürgermeister Wolfgang Dietz gestern Abend den Startschuss für die Festlichkeiten auf der Hinterdorfstraße gegeben. Eine musikalische Einstimmung lieferte der Spielmannszug.

Die Neuregelung, dass in diesem Jahr erstmals aus Sicherheitsgründen keine Weinflaschen und keine Halbe-Gläser fürs Bier ausgegeben werden dürfen, kommentierte der OB bei seiner Rede. „Mit den kleineren Gläsern können mit der gleichen Menge Bier mehr Leute glücklich gemacht werden.“ Außerdem gelte es, mit Verstand zu genießen. „Schütten kann Jeder.“

Festchef Reinhard Schmid, der wieder von Gabi Eber-hardt, René Winzer und einem ganzen Team unterstützt wird, beruhigte zudem. So müsse das „Viertele“ nicht aus Plastikbechern getrunken werden. Er ließ zudem durchblicken, dass die Organisation eines solchen Festes ein echter Kraftakt ist. Ein Haufen Neuregelungen mussten beim Genehmigungsverfahren beachtet werden. „Es war nicht ganz einfach.“

Festchef und OB freuten sich beim gestrigen Startschuss aber insgesamt auf ein schönes Fest. Noch bis Sonntagabend werden Musik sowie Speis und Trank ebenso geboten wie eine Feuerwehr-Oldtimer-Schau und altes Handwerk. Darunter befindet sich ein Scherenschleifer aus Alt-Weil. Auch Straßenkünstler sind unterwegs. Das Kulturamt der Stadt beteiligt sich an dem Straßenfest-Programm. Dass die Partnerstadt Trebbin ebenfalls mitwirkt, beeindruckte Schmid besonders. „Meine große Hochachtung für die Trebbiner Freunde.“

Unter den Besuchern, die beim Fassanstich waren, befanden sich auch der heimische Bundestagsabgeordnete Armin Schuster und der Landtagsabgeordnete Rainer Stickelberger. Eine Delegation aus Hüningen war ebenso dabei.

Neuen Wein von den Weiler Weingütern Schneider und Röschard gibt es in diesem Jahr nicht beim Fest, hatten die Winzer Anfang der Woche bei der Rebbegehung erklärt. Binzen und Istein würden hier aushelfen, erklärte OB Dietz, der aber erst einmal den Hahn in das Fass Bier schlagen musste, was gut gelang. Gefeiert werden kann heute ab 11 Uhr bis 2 Uhr sowie am morgigen Sonntag von 11 bis 24 Uhr.