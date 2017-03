Weil am Rhein Mit gefälschten Papieren nach Deutschland

Nachrichten-Ticker

18:11 "Spiegel": Weitere dubiose Zahlung in WM-Affäre

Frankfurt/Main - In der Affäre um die Fußball-WM 2006 soll es eine weitere dubiose Zahlung gegeben haben. Dem "Spiegel" zufolge schloss der Medienkonzern KirchMedia kurz vor der Vergabe des Turniers an Deutschland im Juni 2000 noch einen zweiten Vertrag über eine Million Dollar mit dem Lobbyisten Elias Zaccour ab. Der inzwischen gestorbene Libanese besaß beste Kontakte zu damaligen Entscheidern über die WM-Vergabe. Ein erster Vertrag über ein Honorar von einer Million Dollar istschon länger bekannt. Eine zweite Million sollte Zaccour kurz nach der WM-Vergabe durch die FIFA erhalten.

18:06 Mann schleift Frau hinter Auto her - Anklage erhoben

Hameln (dpa) – Im Fall einer jungen Frau, die in Hameln mit einem Strick um den Hals hinter einem Auto hergeschleift wurde, ist Anklage gegen ihren Ex-Partner erhoben worden. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm versuchter Mord, gefährliche Körperverletzung und eine vorangegangene Morddrohung vor. Im Streit um das Sorgerecht für den gemeinsamen Sohn soll der Mann die 28-Jährige erst mit einem Messer schwer verletzt und dann 250 Meter weit durch Straßen geschleift haben. Die Frau befand sich zunächst in Lebensgefahr und in einem künstlichen Koma, im Dezember konnte sie die Klinik verlassen.

18:03 Germanwings-Absturz: Lubitz-Vater verärgert Hinterbliebene

Berlin - Mit provokanten Aussagen am zweiten Jahrestag der Germanwings-Katastrophe hat die Familie des Todespiloten Andreas Lubitz neue Wunden gerissen. Günter Lubitz, der Vater des Copiloten, erklärte in Berlin, es sei nicht erwiesen, dass sein Sohn den Jet absichtlich ins Felsmassiv gelenkt habe. Diese Aussagen wurden von Opfer-Vertretern als "Affront" und "geschmacklos" bezeichnet. Für die Behörden steht weiterhin fest: Der Copilot hat die Germanwings-Maschine mit 150 Menschen an Bord vor zwei Jahren vorsätzlich gegen einen Felsen gesteuert.

17:12 Massaker erschüttert Portugal: Vier Nachbarn erstochen

Lissabon - Ein Massaker an vier Menschen hat in einer kleinen Gemeinde in Portugal großes Entsetzen ausgelöst. Ein 84-Jähriger, dessen Ehefrau, eine allein lebende Frau und eine 37 Jahre alte Schwangere wurden im Norden des Landes erstochen. Der mutmaßliche Täter, ein 60 Jahre alter Mann, hat laut Polizei alle Opfer mit Messerstichen in den Hals getötet und sich inzwischen gestellt. Der Mann habe sich an den Nachbarn gerächt, weil diese in einem Prozess wegen häuslicher Gewalt gegen ihn ausgesagt hätten.

17:09 Spionageverdacht: Schweiz ermittelt gegen Türken

Bern - Schweizer Ankläger ermitteln wegen Spionageverdachts gegen Personen "im Umfeld der türkischen Gemeinde". Das berichtet die Bundesanwaltschaft. Sie habe einen konkreten Tatverdacht und deshalb ein Strafverfahren eröffnet. In den vergangenen Wochen hatten Politiker Alarm geschlagen, weil nach ihren Angaben Besucher von Türkei-kritischen Veranstaltungen in der Schweiz von unbekannten Teilnehmern gefilmt worden waren.