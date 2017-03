Von Monika Merstetter

Wie magisch wurde Hans-peter „Memo“ Rhein vom 55-jährigen Bestehen der Wiler Rhy Waggis Clique angezogen, um mal wieder einen Abstecher in die Heimat zu machen. Zu seinem Bedauern konnte er zur Buurefasnacht jedoch nicht kommen.

Weil am Rhein. Obwohl er sich in den vergangenen 46 Jahren international mit außergewöhnlichen Projekten im In- und Ausland im Bereich Musikproduktion und Kulturmanagement bewegt hat, sind ihm seine Jugendjahre, als er sich mit anderen Enthusiasten der jungen Fasnachtsclique angeschlossen hat, noch immer präsent. Nicht nur von Büttenreden kann er erzählen, genauso war er bei der Herausgabe der Fasnachtszeitung und dem Schnitzelbanggsingen engagiert.

Von Weil am Rhein nach München Abrupt brach er nach seiner Lehre zum Radio- und Fernsehtechniker bei Schierle-Schulz in Lörrach 1970 seine Zelte in Weil am Rhein ab und ging nach München, um in dem Beruf zu arbeiten und nebenher zu studieren. Dass er außerdem in Jazz-Clubs kellnerte führte dazu, dass er das Studium an den Nagel hing und 1976 sein erstes eigenes Jazzlokal, das er „Memoland“ nannte, eröffnete. Den Spitznamen „Memo“ trugen bereits sein Vater und der Bruder. Als ihn ein paar Weiler Freunde in München besuchten und lauthals „Memooooo“ zur Begrüßung quer durch den Club riefen, nahmen Stammgäste den Namen auf, was bis heute auch im Geschäftsbereich so blieb.

„Memo“ managt Spider Murphy Gang & Co. Das „Memoland“ war so etwas wie die Geburtsstätte der Spider Murphy Gang, die er anschließend drei Jahre lang managte, genauso wie später die Münchener Freiheit und Supercharge, die sogar auf Tina Onassis‘ Hochzeit spielten.

Projektierung, Inbetriebnahme und Management von Spielstätten waren seine umfangreichen Tätigkeitsfelder. Weitere Projekte in München waren die Mitgründung von Rockhouse, das nach dem Motto „im Rollstuhl zum Rockkonzert“ Behinderte integrierte. Ebenso eröffnete er 1981 die legendäre Theater- und Konzerthalle „Alabama“, aus der neben Rockkonzerten die bekannte Jugendsendung „Life aus Alabama“ im Fernsehen ausgestrahlt wurde.

TV-Übertragungen aus „Ottis Schlachthof“ Um aus den Randlagen der Stadt mehr ins Zentrum zu kommen, eröffnete er im Kantinengebäude des Schlachthofs ein Kulturzentrum. Daraus wurde später „Ottis Schlachthof“ gesendet. Gleichzeitig gründete er seine erste Plattenfirma. An der 1983 ausgerichteten IGA in München organisierte er das Life-Programm mit 900 Konzerten an 180 Tagen. Gleichzeitig streckte er seine Fühler in die DDR aus und organisierte Konzerte mit Karat und den Puhdys.

Hunderte von CDs produziert Aufgrund der bestehenden Kontakte verlegte er nach der Wende seinen Wohnsitz mit Ehefrau und Tochter nach Ostberlin und organisierte die Privatisierung des VEB Deutsche Schallplatte. Beim Verkauf des Potsdamer Schallplatten-Presswerks nach Russland kam er mit russischen Künstlern in Kontakt. Er war beteiligt am Aufbau von drei Studios in St. Petersburg/Russland, Tiflis/Georgien und Vilnius/Litauen. Bis 1996 produzierte er hunderte von CDs für Sony Classical. Genauso ist der Medien- und Kulturmanager an mehreren Gründungen und Joint Ventures in USA, Brasilien, Singapur, Tschechien und China beteiligt.

Umbau eines Konzertsaals als größtes Projekt Sein größtes Projekt war wohl der Umbau des 2010 eröffneten Konzertsaals mit der weltweit einmaligen Akustik im Kulturzentrum Tiflis. Konzept und Ausführung lagen in seiner Verantwortung. Die Ausstattung ist hochmodern, allein 850 Kilometer Glasfaserkabel wurden dort verlegt. Er war der erste, der Konzerte im neusten Media 4K (Ultra-HD) aufnahm.

Fast besessen davon ist er, mit einem Computer-Programm, klassische Musik vor illegaler Kopie und Vertrieb zu schützen. Mit seinem weltweiten Patent soll ein elektronisches Vertriebssystem etabliert werden. „Memo“ Rhein trieben immer Visionen an und oft war er seiner Zeit voraus. Nur so konnte er vieles mit großer Energie umsetzen. Seit einiger Zeit wohnt er im ländlichen Wedemark bei Hannover, wo auch sein Firmensitz Cugate ist.

Von dort ist der inzwischen 67-Jährige schnell in seinem Berliner Büro. Etwas weiter hat er es schon zu seinen anderen Büros in St. Petersburg, Tiflis, Hongkong und Shenzhen. Wie wohltuend muss es doch für ihn gewesen sein, wieder einmal mit alten Freunden Alemannisch zu schwätzen. „Ich kann mir gut vorstellen, wieder ins Dreiländereck zurückzukommen“, sagt Rhein dann noch.

