Weil am Rhein Mit „guter Kombination“ punkten

Nachrichten-Ticker

01:33 Trump lässt Freihandel untersuchen

Washington - Die USA werden in den kommenden Monaten sämtliche Handelsbeziehungen zu anderen Ländern überprüfen. Das ordnete US-Präsident Donald Trump per Dekret an. Er wirft Deutschland, China und anderen Ländern bereits seit längerem unfaire Handelspraktiken zu Lasten der USA vor. Das Land hat ein hohes Handelsdefizit. Trump riskiert so einen Handelsstreit mit wichtigen Wirtschaftspartnern wie China und Deutschland. Washington will außerdem Preisdumping-Vorwürfe untersuchen lassen, etwa gegen mehrere ausländische Stahlproduzenten.

01:18 Bob Dylan will verspätet Literaturnobelpreis entgegennehmen

Stockholm - Bob Dylan nimmt an diesem Wochenende bei einer kleinen Feier in Stockholm den Literaturnobelpreis in Empfang. An der Preisverleihung werden nur Mitglieder der Schwedischen Akademie, die den Nobelpreis vergibt, und der US-Rockstar teilnehmen. Bei der regulären Preisverleihung im Dezember hatte Dylan gefehlt. Die Jury hatte ihm den Nobelpreis für seine poetischen Neuschöpfungen in der amerikanischen Songtradition zuerkannt. Anlass für Dylans Besuch in der schwedischen Hauptstadt sind zwei Konzerte.

00:29 Pkw-Maut kann kommen

Berlin - Die umstrittene Pkw-Maut ist auf dem Weg. Das Projekt von Bundesverkehrsminister Alexander Dobrindt bekam auch vom Bundesrat grünes Licht. Überraschend hatte Thüringen doch nicht dafür gestimmt, das Vorhaben in den Vermittlungsausschuss von Bundesrat und Bundestag zu überweisen. Nach Worten von CSU-Chef Horst Seehofer war unter den Ländern Überzeugungsarbeit für das CSU-Projekt nötig. Man hatte mit Thüringen offenbar auch über den Länder-Finanzausgleich gesprochen. Österreich prüft eine Klage gegen die Pkw-Maut.

00:16 Mögliche Sprechrolle für Beyoncé in "The Lion King"

Los Angeles - Beyoncé ist dem US-Branchenblatt "Variety" zufolge als Stimme der Löwin Nala in einer Neu-Verfilmung des Disney-Klassikers "Der König der Löwen" im Gespräch. Die US-Sängerin und Schauspielerin sei die Wunschkandidatin von Regisseur Jon Favreau. Beyoncé habe aber noch keine Entscheidung getroffen, hieß es weiter. Von den Filmemachern gibt es allerdings noch keine Bestätigung. Unter Vertrag für Sprechrollen stehen bereits Schauspieler wie James Earl Jones und Donald Glover.

23:09 Aktien New York Schluss: Tech-Index auf Rekordhoch

New York - An der Wall Street haben die Tech-Werte am letzten Handelstag eines starken Quartals ihre Rekordjagd fortgesetzt. Der Techwerte-Index Nasdaq 100 hatte bei gut 5451 Punkten seine Bestmarke erreicht, schloss aber 0,06 Prozent tiefer bei 5436,23 Punkten. Der Leitindex Dow Jones Industrial verlor 0,31 Prozent auf 20 663,22 Punkte. Der Kurs des Euro stabilisierte sich etwas bei zuletzt 1,0657 US-Dollar.