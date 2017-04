Weil am Rhein Mit Kraft, Kondition und einer guten Koordination

Weil am Rhein. Statt des sonst üblichen Unterrichts findet in der Weiler Gemeinschaftsschule jeden Mittwochnachmittag für die fünften und sechsten Klassen verschiedene Arbeitsgemeinschaften statt. Neben diversen anderen Angeboten wie Nähen, Kochen, Fußball und der Mädchen-AG oder der Jungs-AG gibt es auch das Angebot, Break-Dance zu lernen.

Zwei Schulstunden lang trainieren hier sechs Mädchen und sechs Jungs. Was auf den ersten Blick für Außenstehende einfach aussieht, ist erst durch viel hartes Training erreichbar. „Dazu braucht es Kraft, Kondition und eine gute Koordination“, weiß der Leiter, der professionelle Breakdance-Lehrer Jimmy Jazz Nguyen vom Tanzwerk 3-Ländereck in Lörrach.

Seit Jahren engagiert sich die Bürgerstiftung Weil am Rhein mit diversen Projekten an dieser Schule, die vor zwei Jahren Gemeinschaftsschule geworden ist. Auch die Break-Dance AG des Schuljahres 2016/2017 wird von der Bürgerstiftung Weil am Rhein finanziert.

Bei einem Vor-Ort-Besuch konnten sich die Vertreter der Bürgerstiftung Weil am Rhein selbst davon überzeugen, wie die Schüler den „Zulu Spin“ beziehungsweise den „Six Step“ oder den „Kick Rock“ mit Begeisterung trainierten. Als zusätzliche Motivation für die Jungs und Mädchen der Break-Dance AG gilt auch der Erfolg der Tanzwerk 3-Ländereck Teilnehmer an der Deutschen Meisterschaft im Breakdance in Magdeburg.

„Diese tollen Angebote unterstützen wir gerne. Wir hoffen, dass die Bevölkerung in Weil am Rhein uns auch weiterhin mit Spenden für solche Projekte unterstützt“, erklärt Bürgerstiftungs-Schatzmeister Ulf Bleckmann.

Die Bürgerstiftung Weil am Rhein sieht sich als Partner und Dienstleister für Bürger, Unternehmen und Organisationen in Weil, die einen nachhaltigen und gemeinschaftsorientierten Beitrag leisten wollen. Die Anerkennung als rechtsfähige Stiftung des bürgerlichen Rechts erfolgte im Jahr 2006.

Mehr: www.buergerstiftung-weil-am-rhein.de