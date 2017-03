Schwitzen bei eisigen Temperaturen: Das deutsche Team aus Weil am Rhein mit Detlef Schürtzmann, Lothar Luboschik, Friedemann Theil und Sabine Theil hat jetzt wieder beim Internationalen Schneeskulpturen-Wettbewerb in den USA eisige Kunstwerke geschaffen.

Weil am Rhein. Die Weiler konnten sich auch in diesem Jahr für den Wettbewerb in Breckenridge/ Colorado qualifizieren. Sie waren eines der 16 Teams, das aus rund 250 Bewerbern aufgrund ihres eingereichten Entwurfes „Process of Adaption“ für die Teilnahme auserwählt wurde.

In vorgegebenen 65 Stunden arbeiteten die Teams auf 3000 Metern Höhe aus einem über zwanzig Tonnen schweren Block aus gepresstem Schnee, in der Größe 3,60 Meter Höhe mal drei Meter Breite mal drei Meter Tiefe, ihre Skulpturen heraus.

Bei minus 15 bis minus 25 Grad Celcius tagsüber war eine Grundstabilität der Skulpturen gesichert. Allerdings verlangten diese Temperaturen bei trockener, aber extrem dünner Luft von allen Schneekünstlern, die nur mit mechanischem Werkzeug arbeiten dürfen, eine enorme Kraftanstrengung. Der Schneeblock war hart wie Eis und erinnerte daran, dass dieser Wettbewerb sowohl Kreativität und Können als auch Sportlichkeit und Kondition erfordert.

Nach 65 Stunden war der Wettbewerb beendet. Die Jury bewertete dann die 16 vergänglichen Kunstwerke aus Schnee unter anderem nach einem vorgegebenen Wertekatalog. Am Nachmittag liefen die Teams mit der Landesfahne in der Hand über den Platz, vorbei an der applaudierenden Menge, um mit der jeweiligen Hymne in den Saal einzulaufen. Die ersten drei Plätze belegten die Teams aus China, Schweden und aus der Mongolei. Die rund 36 000 Besucher des Events flanierten über den Platz, um die Schneekunst zu bewundern, die nachts effektvoll illuminiert wurde.

Für die 16 Teams aus China, Finnland, Island, Schweden, Großbritannien, Italien, Mexiko, Indien, aus der Türkei und der Mongolei, den USA und natürlich Deutschland war es ein großes Erlebnis in dieser wunderbaren Kulisse Schneeskulpturen zu erschaffen, alte Freunde zu treffen, neue kennen zu lernen und zu erleben, wie das Arbeiten mit Schnee viele Nationen freundschaftlich vereinen kann, heißt es in einem Bericht.

Lothar Luboschik und Detlef Schürtzmann reisten im Anschluss mit Unterstützung von Markus Kuhn aus Schliengen weiter nach Japan, um dort mit ihrer Skulptur „Sun Pillar“ an einem weiteren Wettbewerb in Nayoro teilzunehmen.