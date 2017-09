Weil am Rhein Mit Musik und einigem mehr

Seit 1929 feierten die Haltinger Sänger immer im Oktober und nach Abschluss des „Herbstens“, also der Weinlese, ein zünftiges Fest. Am Wochenende findet dieses seine Fortsetzung.

Weil am Rhein-Haltingen (os). Aus kleinen Anfängen wurde ein Großanlass in der Festhalle des heutigen Weiler Stadtteils und man war beim ausrichtenden Haltinger Gesangverein stolz darauf, im Dorf die „Wiege der Markgräfler Winzerfeste“ und gleichzeitig das älteste Winzerfest im Dreiländereck zu feiern. Das Fest hat also heuer 88 Jahre Geschichte, wird allerdings zum 22. Mal als Winzerfest in verkleinertem Rahmen, beim Anwesen Gehrmann/Walliser am Dorfende in Richtung Weil und nur noch einen Tag, begangen.

Termin ist wie die 21 zurückliegenden Jahre auch der letzte Sonntag im kalendarischen Sommer, 2017 also der 17. September. Verkleinert hatte man das Fest am neuen Standort einst bewusst, um der immer schwächer werdenden Resonanz auf die Hallen-Großveranstaltung entgegenzuwirken. Und dieses neue Konzept war ein sehr erfolgreiches, sagt Vize-Vorstand Andreas Musolt vor dem diesjährigen Winzerfest. Bei dem wird es das gewohnte Programm und Angebot an Speis und Trank geben beim Gehrmann/Walliser-Anwesen im Oberdorf und bei der alten Trotte aus dem Jahr 1798.

„Süßen“ und „Sauser“ aus von der WG ausgebautem Haltinger Traubengut wird es geben am Sonntag, wenn um 11 Uhr das diesjährige Haltinger Winzerfest beginnt. Ab 11.30 Uhr spielt der Musikverein Haltingen unter Dirigent Aaron Solberg auf. Ab 14.30 Uhr treten die von Kai Trimpin dirigierten Sänger selbst als Winzerchor erstmals auf und um 15.30 Uhr zum zweiten Mal. Der Eisenbahnermusikverein Weil am Rhein mit Verstärkung durch die „Ersten Markgräfler Dilettanten“ aus Wollbach, beide unter Stabführung von Werner Lehman, spielen ab 16.30 Uhr und zum Festausklang auf.

Wein und mehr

Neben neuem Wein, selbstverständlich auch „altem“ Wein und anderen Getränken gibt es eine von den Sängerinnen reich bestückte Kuchen- und Torten-Theke sowie Speck-und Schmalzbrote, Würste mit Brot, Pommes Frites und Suppenfleisch mit Meerrettich und Bauernbrot. Es gibt auch eine Sekttheke.

Die 36 Sängerinnen des Frauenchors und die 38 Sänger des Männerchors stehen bereit für diesen weiteren Einsatz für den Verein. Dieser hatte in diesem Jahr aufgrund des Doppel-Jubiläums 175 Jahre Gesangverein und 1250 Jahre erste urkundliche Erwähnung des Orts bereits einen Jubiläumsempfang und nahm dazu aktiv an den verschiedenen Dorf-Jubiläumsaktivitäten teil.

Weitere Termine

Zwei gesangliche Events stehen aber noch an: Am Samstag, 28. Oktober, ab 19.30 Uhr in der evangelischen Sankt-Georgs-Kirche und am Sonntag, 12. November, ab 17.30 Uhr in der katholischen beenden Kirchenkonzerte das besondere (Jubiläums-)Jahr 2017 für den Gesangverein Haltingen.