Weil am Rhein Mit Musik, Wein und Gesang

Von Ralph Lacher

„Herzlich willkommen“ an einem Schild, „E Trunk in Ehre – wer will’s verwehre“ an einem weiteren Schild im Innenhof des Anwesens Gehrmann-Walliser und überall überdachte Sitzgelegenheiten – der Gesangverein Haltingen war bestens vorbereitet für sein Winzerfest.

Weil am Rhein-Haltingen. Der Verein erlebte einen tollen Zuspruch zur 88. Veranstaltung, die in 22. Auflage in kleinerer, eintägiger Variante stattfand. „Wir haben vorsorglich vorgesorgt angesichts von prognostiziertem Regen und hatten beim Aufbau heute morgen ziemlich klamme Finger“, sagte Gustav Walliser, Vorsitzender des Gesangvereins. Seinen Blick richtete er dabei auf die Pavillons im Innenhof und die Marktschirme, die auf der Straße davor die Bewirtungsgarnituren „überdachten“.

Später freute sich Walliser mit dem 100-köpfigen Helfer-Team aus Männer- und Frauenchor sowie Freunden des Vereins darüber, zu pessimistisch gewesen zu sein. Denn abgesehen von Gewitterschauern zum nachmittäglichen Kaffeekränzchen blieben größere Regenfälle aus.

So verwunderte es nicht, dass viele Besucher kamen, übrigens auch der Oberbürgermeister. Den ganzen Tag strömten Jung und Alt, viele Familien mit Kindern in den Bereich bei der alten Trotte von 1798, genossen Musik und Gesang, deftige Spezialitäten und neuen Wein. Über die Mittagszeit und durchgängig bis in den Abend hinein waren Sitzplätze auf der zum (überdachten) Festareal umfunktionierten Straße genauso begehrt wie in den Scheunen des Anwesens, dem Garten und dem Hof zwischen Scheunen und Wohngebäude.

Hand in Hand arbeiteten Sängerinnen und Sänger an zwei Bewirtungsstationen, um die Gäste mit Suppenfleisch, Speck-und Schmalzbroten oder Grillwürsten zu versorgen. Renner im Getränkeangebot war natürlich der „neue Wein“. Selbstverständlich gab es auch musikalische Unterhaltung (Bericht folgt).