Nachrichten-Ticker

17:04 Wehrbeauftragter: Gender-Problem bei Bundeswehr

Berlin - Die Bundeswehr hat nach Ansicht des Wehrbeauftragten des Bundestags, Hans-Peter Bartels, noch Nachholbedarf bei der Gleichstellung von Mann und Frau. Die Bundeswehr habe gewiss noch ein Gender-Problem, bei der Gleichstellung sei manches aufzuholen, sagte der SPD-Politiker der "Welt". Gegen Mobbing und sexuelle Belästigung werde manchmal noch nicht entschlossen genug reagiert, sondern teilweise verharmlost. Die politische und militärische Führung würde die bekannt gewordenen Vorgänge zwar sehr ernst nehmen. Das sei aber auf den mittleren Führungsebenen nicht überall so ausgeprägt.

16:58 Bulgaren wählen Parlament - "Wahltourismus" aus der Türkei

Sofia - Eine Neuwahl nach der anderen in Bulgarien: Die vorgezogene Parlamentswahl ist bei einer etwas höheren Beteiligung als bei der Neuwahl 2014 angelaufen. Wie die Zentrale Wahlkommission in Sofia mitteilte, gingen drei Stunden nach Öffnung der Wahllokale 8,44 Prozent der Stimmberechtigten zu den Wahlurnen. (2014: 7,81 Prozent). Auch jetzt gab es - wie bei früheren Wahlen in dem ärmsten EU-Land - Hinweise auf Stimmenkauf.

16:50 Blinde verklagen Roboter-Restaurant

New York - Ein Verband sehbehinderter Menschen verklagt in den USA das Roboter-Restaurant Eatsa, weil Blinde mit dessen Tablet-Computern keine Bestellungen aufgeben können. Die Kette verlasse sich "auf ausschließlich optische Displays" und biete in seinen Tablets keine Möglichkeit, Optionen im Menü per Ton ansagen zu lassen oder per Tastsinn auszuwählen, heißt es in der Klageschrift. Eingabehilfen für Blinde sind in Tablets normalerweise vorgesehen, in den speziellen Eatsa-Menüs bisher aber nicht nutzbar.

16:46 Schulz will als Kanzler zuerst für Lohngerechtigkeit kämpfen

Berlin - SPD-Chef Martin Schulz will sich als Kanzler im Falle eines Wahlsiegs bei der Bundestagswahl zuerst für die Gleichberechtigung von Männern und Frauen auf dem Arbeitsmarkt einsetzen. "Ich würde zwei Sachen unmittelbar anpacken: Das klare Bekenntnis zur Stärkung der Europäischen Union und die Abschaffung einer der größten Ungerechtigkeiten: dass Frauen für die gleiche Arbeit weniger verdienen als Männer", kündigte der Kanzlerkandidat in einem Gespräch mit der "Bild am Sonntag" an.

16:44 Leiche in Koffer gefunden - Vermisste Frau von Deutschem?

Rom - In der italienischen Hafenstadt Rimini ist eine in einem Koffer versteckte Frauenleiche aus dem Wasser gefischt worden. Medienberichten zufolge gibt es Spekulationen, dass es sich um die aus China stammende vermisste Frau eines Deutschen handeln könnte. Der Mann wird in Italien beschuldigt, seine Frau auf einer Kreuzfahrt umgebracht zu haben. Der in Untersuchungshaft sitzende Mann stammt nach Angaben seines Anwalts Luigi Conti vom Februar aus Eberswalde in Brandenburg. Er bestreitet eine Schuld.