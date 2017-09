Weil am Rhein Mit Rad gegen Auto gefahren

Weil am Rhein. Ein 16-jähriger Radfahrer ist am Mittwochnachmittag auf dem Elektraweg gegen ein Auto geprallt und hat sich dabei leicht verletzt.

Er war gegen 17 Uhr mit seinem Fahrrad den Fuß- und Radweg „Lütemannsweg“ in südlicher Richtung unterwegs. Von dort fuhr er ohne auf den Verkehr zu achten auf den Elektraweg ein und prallte seitlich gegen einen dort fahrenden Ford Focus. In der Folge stürzte der 16-Jährige, wurde jedoch zum Glück nicht allzu schwer verletzt. Am Auto entstand Sachschaden von etwa 3000 Euro.