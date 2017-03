Weil am Rhein Mit Ruhe und vielen Baustellen

Von Marco Fraune

Donald Trump, das Brexit-Votum und auch die Möglichkeit eines Europas der zwei Geschwindigkeiten dominierten am Mittwochabend die Agenda beim 15. Weiler Wirtschaftstreffen. Oberbürgermeister Wolfgang Dietz richtete in seiner Ansprache zudem den Blick auf die Herausforderungen in seiner eigenen Stadt.

Weil am Rhein. Weder der Gastreferent Hans-Jörg Vetter, der bis November vergangenen Jahres noch Vorstandsvorsitzender der Landesbank Baden-Württemberg war, noch der OB verbreiteten trotz der mittlerweile 62 Tage langen Präsidentschaft von Trump und den damit verbundenen Sorgen und Befürchtungen Pessimismus. Vielmehr gaben sich beide doch optimistischer als manch einer der rund 300 Zuhörer im Sitzungssaal des Rathauses es vielleicht erwartet hatte. „Wir sollten uns nicht aus der Ruhe bringen lassen“, sagte Vetter.

Der Experte sieht angesichts der Ankündigung „America first“ in der Wirtschaftspolitik sogar mögliche positive Auswirkungen für Europa. „Ich bin nicht pessimistisch. Durch das harte Vorgehen wird es Freiräume geben“, blickte er auch auf den asiatischen Markt.

Europa der zwei Geschwindigkeiten Für die EU führte er aber zugleich die Möglichkeit des Europas der zwei Geschwindigkeiten als Möglichkeit an, was erst nach dem Einführungsvortrag des Ex-Bankchefs (siehe ausführlicher Bericht unten) zur Sprache kam und dann auch einige Zuhörer kritisch hinterfragten. „Es wird ein Europa der verschiedenen Geschwindigkeiten geben“, glaubt Vetter auch angesichts des aufkeimenden Nationalismus’ in Osteuropa. Dass diese Überlegung nun wieder debattiert werde, weiß auch Dietz, der darin kein größeres Problem sieht. „Man muss nicht unbedingt andere abhängen“, setzt er auf Zusammenarbeit, wo es passt. Gabriele Foege erklärte hingegen: „Man hängt die Menschen bei einem Europa der zwei Geschwindigkeiten noch mehr ab.“ Auch Badenova-Vorstandsmitglied Mathias Nicolai sorgte sich um die politischen Auswirkungen. „Ich weiß nicht, ob wir das in Europa aushalten.“ Für Vetter steht hingegen fest: „Wenn man immer auf den letzten wartet, fährt der Zug nie aus dem Bahnhof.“ Es könne heilsam sein, das Tempo zu erhöhen.

OB beschreibt Rahmenbedingungen Die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen führte der Oberbürgermeister aber auch bei der Situationsbeschreibung für Weil und das Dreiländereck an. Volle Auftragsbücher und ein brummender Handel sowie praktisch Vollbeschäftigung und dringend gesuchte Fachkräfte nannte er als Stichworte. Dennoch gebe es ein „Unzufriedenheit im Generellen“, wobei die Ursachen vielfältig seien.

Für Weil am Rhein listete der OB den weiter verstärkten Einkaufstourismus, das Abwandern von Fachkräften und den Druck auf die Lebenshaltungskosten auf. „In diesem Umfeld müssen wir unsere lokalen Aufgaben annehmen. Hierzu zählte er die Bereiche Infrastruktur, Unternehmen und Wohnungsbau.

Investitionen und Schuldentilgung Die städtischen Investitionen von rund 25 Millionen Euro seien laut Dietz „eine erhebliche Stimulanz für die örtliche Wirtschaft“. Dennoch nehme die Stadt nun im 17. Jahr in Folge keine neuen Kredite auf, was Bank-Experte Vetter später lobte und als Vorbild für Finanzminister Wolfgang Schäuble sieht, der auch Staatsschulden tilgen solle. Infrastruktur und Unternehmen Konkret verwies Dietz auf die Projekte Nord-West-Umfahrung („kommt zeitgerecht voran“), Dreizack („liegt im Zeitplan“), Haltinger Steg („laut Bahn im Oktober fertig“), Nahwärmenetz („wird konstant erweitert“) sowie die Erschließung des Baugebiets Hohe Straße („hat begonnen“) und das Sanierungsgebiet Friedlingen („kommt gut voran“). „Auch die Unternehmen in unserer Stadt investieren kräftig“, führte der OB den Automobilzulieferer Raymond mit der für den 4. April geplanten feierlichen Inbetriebnahme der neuen Metallfertigungshalle ebenso an wie die für Mai vorgesehene Übergabe des Erweiterungsbaus von Endress+Hauser und das Neubauvorhaben des Kolbenherstellers Woessner an der B 3. Hinzu kommen noch die Pläne zum Bau der Dreiländergalerie, die auf die Zielgerade eingebogen seien.

„Wo Licht ist, ist aber auch Schatten“, weiß der OB, wobei das Aus von Memry Metalle in Weil sowie die Insolvenz des Spezialfolienherstellers Lofo als „sehr bedauerlich bezeichnete“.

Unterbringung von Flüchtlingen Beim Wohnungsbau ist die Städtische Wohnungsbau zwar mit dem Projekt an der August-Bauer-Straße (Spatenstich Ende des Jahres) und der Modernisierung des erweiterten Gebäudekomplexes an der Danziger Straße aktiv, doch als größte Herausforderung bleibt die Unterbringung von bleibeberechtigten Flüchtlingen, weiß das Stadtoberhaupt. Hierzu sei man verpflichtet. „Deshalb kommen für uns leider auch Provisorien in Betracht.“ Dietz machte auch klar, dass die Herausforderung der Unterbringung sich jetzt vom Landkreis auf die Kommunen verschieben. Zugleich warb er: „Die öffentliche Hand kann nicht alle Probleme lösen. Wir brauchen zwingend die Wirtschaft und den privaten Sektor.“