Weil am Rhein Mit Sprung in den Rhein gerettet

Weil am Rhein. Der Motor eines Sportboots, auf dem sich vier Personen befanden, ist am Samstag gegen 17 Uhr aus unbekannter Ursache in Brand geraten.

Nach ersten Ermittlungen war der 52-jährige Bootseigner mit seinem acht Meter langen Sportboot in Begleitung von drei weiteren Personen Am Alter von 23, 24 und 53 Jahren gerade aus dem Weiler Jachthafen gestartet, als es vom Motor her einen Schlag gab und das Boot in Brand geriet.

Alle Insassen standen noch für kurze Zeit auf dem Boot, bevor sie sich ins Wasser retteten. Ein weiterer Bootseigner aus dem Jachthafen hatte die Szene glücklicherweise mitbekommen und lief mit seinem Boot sofort aus und konnte die vier Personen aus dem Wasser an Land retten. Bis auf zwei Mitfahrer, die leicht unter Schock standen, wurde niemand verletzt.

Das brennende Boot konnte von der eintreffenden örtlichen Feuerwehr mittels Stangen zur Kaimauer des Jachthafens bugsiert und festgemacht werden. Die Mittel der örtlichen Feuerwehr aus Weil am Rhein konnten aber im ersten Angriff nicht nah genug zum Löschen gebracht werden. Das hinzubeorderte Löschboot der Feuerwehr Basel konnte dann mit Schaum den Brand löschen. Hierbei kam es zu leichten Beeinträchtigungen der Umwelt durch Löschschaum, ausgelaufene Betriebsmittel und Brandprodukte.

Die eingesetzten Feuerwehren – auch die örtliche Feuerwehr hatte ein Mehrzweck- und ein Löschboot im Einsatz – haben entsprechende Maßnahmen ergriffen.

Das acht Meter lange und drei Meter breite Boot brannte komplett aus und sank beim Versuch, es an Land zu bringen unter die Wasseroberfläche. Es entstand laut Polizei ein Sachschaden von etwa 20 000 Euro.

Der Schifffahrtsweg auf dem Rhein wurde durch die Maßnahmen nicht in Mitleidenschaft gezogen.

Die gemeinsame Wasserschutzpolizeistation von Deutschland und Frankreich in Vogelgrun hat die Ermittlungen übernommen.