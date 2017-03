Auf ein erfolgreiches Jahr hat der Gesangverein Weil am Rhein 1836 bei der Generalversammlung im Gasthaus Krone in Alt-Weil zurückblickt. Der Vorsitzende Wolfgang Däschle berichtete von viel beachteten Auftritten, einem schönen Miteinander und einer fruchtbaren Jugendarbeit.

Weil am Rhein (sc). Die Projekte des Gesangvereins, der sich in den gemischten Chor, VoicesInMotion, den Minis sowie den Kinder- und Jugendchor aufteilt, stellte Schriftführerin Helge Friedlein vor. Verschiedene Projekte So wurde beispielsweise von VoicesInMotion anlässlich der Goldenen Konfirmation in der Johanneskirche gesungen oder auch bei der 225-Jahrfeier in der Altweiler Kirche und am klingenden Samstag in der Haltinger Festhalle. Die Singgemeinschaft gratulierte singend dem Ehrenvorsitzenden Kurt Ernst zum 80. Geburtstag, während die Minis unter anderem im Großen Saal des Weiler Rathauses oder bei der Weihnachtsfeier der Arbeiterwohlfahrt einen Auftritt hatten. Aktiv sangen auch der Kinder- und Jugendchor, beispielsweise bei der Aufführung des Kindermusicals, der Kinderbuchmesse sowie gemeinsam mit der Weiler Orchestergesellschaft anlässlich des 30-jährigen Bestehens der Hüninger Musikschule. Daneben wurde an verschieden Veranstaltungen gewirtet, an Fortbildungen teilgenommen oder einfach nur gemeinsam gefeiert. „Wir können auf eine beachtliche Präsenz zurückblicken“, sagte Dirigent Karl Gehweiler.

Fruchtbare Zusammenarbeit Seit 24 Jahren sei er nun Dirigent im Gesangverein, seit 20 Jahren gibt es den Kinderchor – mit dem Jugendchor, dem gemischten Chor und VoicesInMotion sei der Gesangverein insgesamt gut aufgestellt und könne einer positiven Zukunft entgegensehen. Fruchtbar, so Gehweiler, sei auch die Zusammenarbeit mit der Musikschule Weil am Rhein. Im neuen Jahr wird von VoicesInMotion ein Bachprojekt geprobt werden, was üblicherweise zusätzliche Projektsänger mit sich bringen werde, sagte Gehweiler. Neue Techniken müssten erlernt werden, die Musik sei anspruchsvoll und das ganze werde sich spannend gestalten, versprach der Dirigent. Daneben werde, wie gewohnt, das übliche Cross-Over-Programm mit Swing und a capella geübt werden. Beitrag zum Kulturleben Kassiererin Claudia Rost stellte die Kasse dar, die von Nathalie Corsten und Ulrike Rüdiger-Ludwig geprüft wurde. Der Vorsitzende des Kulturrings, Ferdinand Corsten, dankte dem Vorstand, dem Dirigenten und den Mitgliedern der verschiedenen Chöre dafür, dass sie zum Kulturleben in der Stadt auf mannigfache und interessante Weise beitragen. Corsten wünschte sich vom Gesangverein: „Pflegt auch die schönen alten Lieder“.

Bei Brückenfest beteiligt Es wurde auch der Vorschlag gemacht, einmal einen gemeinsamen Jahresausflug zu gestalten. Das Singen am Dreiländer-Brückenfest im Sommer wurde zudem angesprochen. Hier teilte Däschle mit, dass der Gesangverein mit einem Weinbrunnen und Auftritten auf einer der Bühnen beteiligt sei.