Weil am Rhein Mit Wille, aber ohne Rechtsgrundlage

Von Marco Fraune

Bei der Bewertung der Zulässigkeit des Abrisses einer alten Villa an der Sundgaustraße und dem an gleicher Stelle geplanten Bauprojekt mit 14 Wohnungen hat der Bau- und Umweltausschuss kein Mitspracherecht. Doch die Politik zeigte sich bei der damit verbundenen Diskussion über den Bebauungsplan „Friedlingen Süd“ handlungswillig.

Weil am Rhein. Lange mussten einige der betroffenen Anwohner am Dienstagabend in der Ausschusssitzung auf den Zuhörersitzen ausharren. Fast zum Schluss ging es um den Bebauungsplan und indirekt damit auch um das kritisierte Bauvorhaben. Wie berichtet, gab es gegen den im Oktober vom Investor gestellten Bauantrag 19 Einwendungen von Hauseigentümern aus der betroffenen Nachbarschaft.

Zwar hatte Erster Bürgermeister Christoph Huber zuvor klar gemacht, dass die Stadt selbst untere Baurechtsbehörde ist und nach der Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts die Gemeinderäte an der Entscheidung über die Zulässigkeit des Bauvorhabens nicht beteiligt werden – doch: Thomas Harms (FDP) machte der Verwaltung klar: „Ich bitte Sie, dass Sie in Zukunft die Regelungen so umsetzen, dass wir nicht diese Beschwerden kriegen.“ Er wolle auch gar nicht über Bauanträge diskutieren. Weniger pointiert, doch auch mit der gleichen Zielrichtung versehen, positionierte sich Axel Schiffmann (UFW). So sei für die Bevölkerung nicht nachvollziehbar, dass in Weil noch nicht einmal eine Debatte darüber geführt werde, während in Wittlingen und anderen Markgräfler Orten, die keine Große Kreisstadt sind, das anders sei. Wenig Verständnis für die auf dem Paragrafen 34 des Baugesetzbuches zurückgehenden Regelung, dass ein Bau nur Art und Maß der baulichen Nutzung passen müsse, hat auch Grünen-Stadtrat Thomas Bayer, der das Thema Bebauungsplan „Friedlingen Süd“ mit einer Anfrage auf die Agenda gehoben hatte. Investoren würden weitere Flächen kaufen, ist er sich sicher. „Solche Fälle werden immer wieder für Ärger sorgen“, graut es bereits Johannes Foege (SPD). Dies liege an der Einschränkung der Gemeinderatsarbeit durch die von Huber angeführte Rechtssprechung. „Jetzt ist es wohl zu spät“, machte er den Anwohnern wenig Hoffnung, dass das geplante Bauprojekt nicht verwirklicht wird. Es bestehe für jede Fraktion aber die Möglichkeit, einen Bebauungsplan zu beantragen. „Wir müssen aus der Geschichte lernen.“

Angestoßen wurde ein einfacher Bebauungsplan für das Gebiet Friedlingen Süd, zu dem auch die Sundgaustraße zählt, bereits Ende 2010. Anlass war die Nachnutzung zweier Gewerbebrachen, für die sich neue Nutzungsüberlegungen ergaben, erinnerte Stadtbauamtsleiter Christian Renner. Nachdem es mit dem Discounter nichts wurde, ruhte der Bebauungsplan. Der Erhalt des Gebiets als Wohnstandort war vorerst erreicht. „Für uns gab es keinerlei Motivation, den Bebauungsplan weiterzuführen“, schilderte Renner.

Einen Bebauungsplan nahm nun Bayer wieder in den Blick. Ob die Gemeinderäte über Bauvorhaben nicht einfach informiert werden könnte, brachte zudem Schiffmann ins Spiel. Er sieht außerdem, dass angesichts des Generationenwechsel in vielen Häusern das Thema weiter akut bleibt. „Der Gemeinderat ist oberstes Organ und die Verwaltung ausführende Behörde“, stellte Harms zudem klar.

Erster Bürgermeister Huber sieht das Problem, das die Gemeindepolitik hat, doch die Rechtssprechung sei hier ausschlaggebend, sagte er. Dass mit einem Bebauungsplan alles in den Griff zu bekommen sei, stellt er zugleich infrage. Insgesamt sei die Situation „schwierig und teilweise auch unbefriedigend“. Ob sich ein Gebäude außerdem in die Umgebung einfüge, dazu gebe es jede Menge Rechtsprechungen. Ob eine Fraktion einen Bebauungsplan anstrebt, blieb in der Sitzung offen.