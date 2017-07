Weil am Rhein Miteinander auf Campus stärken

Aus dem Neben- ein Miteinander machen: Ein gemeinsames Bankballturnier der fünften Klassen von Oberrhein-Gymnasium, Gemeinschafts- und Realschule sollte dazu beitragen, die Gemeinschaft auf dem Schulcampus weiter zu stärken. Und das scheint gelungen zu sein.

Weil am Rhein. Die Dreiländereck-Realschule, die Gemeinschaftsschule und das vor wenigen Jahren neu dazugekommene Oberrhein-Gymnasium stehen auf dem Weiler Schulzentrum „Eger-straße“ eng beieinander. Zwar findet auf organisatorischer Ebene schon eine enge Kooperation der drei Schulen statt, etwa durch regelmäßige Schulleiter-Treffen, gemeinsame Campus-Regeln oder wenn es darum geht, die Belegung der gemeinsam benutzten Sporthallen oder der im OGW angesiedelten Mensa zu organisieren.

Campus als Ort der Begegnung

Doch miteinander existieren und funktionieren ist eine Sache, miteinander das schulische Alltagsleben gestalten und meistern eine andere. Um in diesem Sinne den Campus-Gedanken als Ort der Begegnung und der gemeinsamen Entwicklung zu stärken, fand jetzt auf Initiative der drei Schulleitungen eine gemeinsame sportliche Veranstaltung statt, die von den Verbindungslehrern der drei Schulen organisiert und durchgeführt wurde.

Gemeinsames Bankballturnier

Die Schüler aller fünften Klassen von Oberrhein-Gymnasium, Gemeinschafts- und Realschule nahmen an einem gemeinsamen Bankballturnier in den beiden von den Schulen zusammen genutzten Sporthallen teil. Damit die Schüler der verschiedenen Schulen untereinander in Kontakt kommen konnten, wurden 20 gemischte Teams gebildet, in denen Teilnehmer aus jeder Schule vertreten waren, der jeweiligen Gesamtschülerzahl der Schulen prozentual entsprechend.

Um den Gedanken zu stärken, dass alle Schüler trotz ihrer Verschiedenheit zu der einen großen Weiler Schulgemeinschaft gehören, erhielten die Mannschaften Namen von bekannten Orten und Sehenswürdigkeiten der Stadt Weil: So spielte etwa das „Vitra-Museum“ gegen den „Hadid-Bau“, der „Rathaus-Platz“ gegen das „LGS-Gelände“ oder die „Alte Trotte“ gegen den „Lindenplatz“.

Die Mannschaften wurden dabei von Schülern der SMV-Teams aller drei Schulen gecoacht und angefeuert. Als Turnier-Sieger ging das Team „Vitrahaus“ vom Platz, die Plätze zwei und drei gingen an die Teams „Rheincenter“ und „Kaufring“. Alle drei erhielten kleine Preise.

Verantwortliche ziehen positive Bilanz

Insgesamt brachte diese Veranstaltung allen Beteiligten eine Menge Spaß und reichhaltige positive Erfahrungen, heißt es im Nachgang in einer Bilanz: Zum einen den Schulen, weil es ihnen gelang, auf vielen verschiedenen Ebenen zusammenzuarbeiten – von den Schulleitungen über die Verbindungslehrer und die Schülermitverantwortung (SMV) bis hin zu einzelnen Lehrern und Schülern. Zum anderen den Schülern der fünften Klassen, denen das Turnier erlaubte, gemeinsam zu rennen und zu werfen, zu hoffen und zu bangen, sich gemeinsam zu ärgern und zu jubeln.

So gestaltete sich eine gemeinschaftliche Unternehmung, die die Schüler aus den verschiedenen Schularten in entspannter Atmosphäre unter- und miteinander in Kontakt brachte und ihnen erlaubte, Unterschiede und Gemeinsamkeiten wahrzunehmen und gleichsam spielerisch akzeptieren und wertschätzen zu lernen.

Veranstaltungen in der Zukunft

Mit diesem Erfolg dürfte damit der Weg für weitere ähnliche Veranstaltungen in der Zukunft geebnet sein, heißt es von Seiten der Verantwortlichen weiter. Und es wäre demnach nicht erstaunlich, wenn diese dann über ein reines „Fünftklass-Turnier“ hinausgingen und auch andere der beteiligten Akteure mit einbezögen: ein Campus-Turnier ganz im Sinne des Campus-Gedankens.