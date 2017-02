Bewährte und neue Veranstaltungen haben die Mitglieder des „Table Ronde“ am Montagabend im kleinen Sitzungssaal vorgestellt. „Jeder ist eingeladen, mitzumachen“, sagte Hauptamtsleiterin Annette Huber.

Weil am Rhein (sc). Auch Nichtmitglieder aus Frankreich, Deutschland oder der Schweiz soll so die Gelegenheit geboten werden, das interessante Angebot zu nutzen und sich auf diesem Wege so besser kennenzulernen.

Besichtigung in Basel und Geschichte der Kandertalbahn Am 1. April findet die erste von neun Veranstaltungen statt. Gerard Ehrardt aus Hüningen stellte den Programmpunkt „Besichtigung des Läckerli-Huus im schweizerischen Frenkendorf vor.

Die Geschichte der Kandertalbahn kann bei der Radtour nach Kandern im Mai erfahren werden. Dieter Walk stellte die Tour, die nicht zum ersten Mal stattfindet, vor. Dieses Mal kann in Kandern das Depot der Kandertalbahn und die Reparaturwerkstatt besichtigt werden.

Altes Kraftwerk, Stadtführung und Chrischona Remy Longato berichtete über die Juni-Veranstaltung, die zum Kraftwerk nach Kembs führen wird. Das alte Kraftwerk und die Schleuse können besichtigt werden.

Die Stadtführung im Juni in Basel „Auf den Spuren der Vergänglichkeit mit Johann Peter Hebel“ skizzierte Annette Huber. Und natürlich werden die Freunde aus Hüningen im September auch am Altweiler Straßenfest teilnehmen.

Große Nachfrage gab es bisher, wenn auf dem Programm die Besichtigung des Chrischonas-Fernsehturms stand, berichtete Dieter Walk. Daher werde diese Besichtigung im September erneut angeboten.

Pilzausstellung und Elsässer Theater Im Oktober steht im Kulturzentrum Triangle in Hüningen die 14. Auflage der Pilzausstellung an. Im vergangenen Jahr sind 700 Besucher nach Märkt in die Altrheinhalle gekommen, um die Vielfalt an Pilzen zu bewundern, sagte Remy Longato.

Ein fester Programmpunkt ist ebenfalls der Auftritt des Elsässer Theaters im Haus der Volksbildung. Huber versprach „einen lustigen Schwank aus dem Leben“. Den Abschluss im Reigen der Veranstaltungen bildet das Weihnachtsdorf in Hüningen auf dem Abbatucciplatz vom 1. Dezember bis zum 17. Dezember.

Mit Beteiligung am Brückenfest Auch am Brückenfest im Juli wird es Begegnungen über den Rhein hinweg geben. Die Zusammenarbeit laufe. Das Städtepartnerschaftstreffen zwischen Hüningen, Bogner Regis und Weil am Rhein werde in die Zeit des Brückenfestes fallen, so Huber.

Das Feuerwerk, das eigentlich am Abend vor dem Nationalfeiertag am 13. Juli stattfindet, werde im Rahmen des Brückenfestes stattfinden, berichtete Remy Hiffler. Begegnung der Jugend hält sich in Grenzen Er stellt fest, dass die Menschen aus dem Elsass kaum den Weg zu den von der Table Ronde angebotenen Veranstaltungen finden. Hier wollen die Aktiven nach einer Lösung suchen. Auch die Begegnung der Jugend halte sich in Grenzen, was bedauerlich sei. Vor allem bürokratische Hindernisse seien es, die einer Begegnung im Wege stünden. Einig waren sich die Mitglieder, sie wollen sich weiter für das freundschaftliche Miteinander über den Rhein hinweg einsetzen.