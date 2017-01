Von Silvia Waßmer

Weil am Rhein. Lustig und gesellig ging es am Freitagabend bei der Jahresfeier der Haltinger Ortsgruppe der Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer (GDL) im Hadid-Pavillon zu. Rund 100 Gewerkschaftsmitglieder und Besucher – darunter der Präsident der Sektion Basel des Verbandes der schweizerischen Lokführer, Ruedi Gfeller – erfreuten sich am Programm. Dieses hatten die Verantwortlichen um den Vorsitzenden Thomas Voglgsang auf die Beine gestellt. Ehrungen Ein Schwerpunkt dabei: Die Ehrung verdienter Mitglieder. So wurden für ihre 60-jährige Zugehörigkeit zur GDL Werner Fleuchaus und in Abwesenheit der erkrankte Kurt Hasenfratz geehrt. Für 25 Jahre Mitgliedschaft erhielt Reiner Burggräfe eine Auszeichnung. Hansjörg Aleth wurde für sein langjähriges Engagement bei der GDL gewürdigt. Die Urkunden und Präsente überreichte der Vorsitzende mit Unterstützung seines Stellvertreters Alexander Gabsch sowie des GDL-Bezirksvorsitzenden Lutz Dächert. Dieser bezeichnete die Haltinger Feier als eine „Veranstaltung, in der immer viel Herzblut drin steckt“. Außerdem dankte Dächert dem Ortsgruppen-Vorstand für seine Unterstützung im Bezirk und betonte: „Wir sind nichts ohne unsere Mitglieder.“ Deshalb regte er auch an, langjährige Mitglieder ab ihrer 65-jährigen Zugehörigkeit zur GDL jährlich zu feiern, was Voglgsang gerne für die nächste Feier übernehmen möchte. Allgemein freute sich der Bezirksvorsitzende zudem über „stetig steigende Mitgliederzahlen“.

Tarifverhandlungen Zu den aktuellen Tarifverhandlungen berichtete Dächert, dass es um diese vorerst ruhig bleiben werde, da die GDL in die Schlichtung gegangen sei. Dabei zeigte er sich überzeugt, dass es der Gewerkschaft gut tue, eine Tarifrunde ohne größere Medienpräsenz „rum zu kriegen“. Zudem informierte der Bezirksvorsitzende über die anstehende Verhandlung über das Tarifeinigungsgesetz vor dem Bundesverfassungssgericht und berief sich – bei einem negativen Ergebnis – auf eine Aussage von GDL-Chef Claus Weselsky, in der dieser sagte, die GDL müsse dann eine größere Gewerkschaft werden.

Unterhaltungsprogramm Nach dem offiziellen Teil erwartete die Besucher weitere Unterhaltung vom Feinsten: So nahmen Reinhard Greßlin, Roland Baltensperger, Peter Kaiser und Thomas Voglgsang in mehreren Sketchen Ereignisse aus dem Bähnler-Alltag auf die Schippe. Und auch der Locomotion Chor 1435 wusste mit seinen umgedichteten, originellen Liedtexten zu bekannten Melodien bestens zu unterhalten.