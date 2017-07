Weil am Rhein Mögliche Wege nach dem Abitur

Weil am Rhein. Wie geht es weiter nach dem Abitur? Wo kann ich mich über Studien- und Ausbildungsgänge informieren? Wie bewerbe ich mich? Und wie finanziere ich mein Studium? Diese und ähnliche Fragen bekamen am Montag die Zehnt- und Elftklässler des Oberrhein-Gymnasiums in Weil am Rhein (OGW) sachkundig beantwortet, als sie sich anlässlich des „Zukunfts-Speeddatings“ von Studenten und Ausbildungsbetrieben über mögliche Wege nach dem Abitur informieren ließen.

„Studienbotschafter“ aktiv

Dieser Tag hatte zum Ziel, Schülern in kurzer Zeit Einblicke in wesentliche Bereiche und Abläufe von Studium und Ausbildung zu ermöglichen – und sie damit bei ihrer Suche nach dem für sie geeigneten beruflichen Werdegang zu unterstützen. Die Veranstaltung, die zum ersten Mal in dieser Form stattfand, war bewusst in zwei große Abschnitte gegliedert: In einem ersten Teil hatten Anna, Isabelle, Richard und Louisa das Wort, vier „Studienbotschafter“, die aus Heidelberg, Freiburg und Kehl ans OGW angereist waren. In einem persönlich gehaltenen Vortrag gaben sie den Tipps und Ideen, wie sie sich in Bezug auf ein Studium orientieren können, wie Bewerbung und Zulassung ablaufen und wie sich das Leben als Student gestaltet, wobei gerade auch praktische Fragen wie die nach der Finanzierung eines Studiums nicht zu kurz kamen.

Nach dem Vortrag konnten die Schüler in Kleingruppen näher ins Gespräch mit ihren „Botschaftern“ kommen und ihnen detailliertere oder persönlichere Fragen stellen. „Studienbotschafter“ sind Studenten aus verschiedenen Teilen Baden-Württembergs mit unterschiedlichen Studienrichtungen und Werdegängen, die in Vierer-Teams an Schulen gehen, um dort die zukünftigen Abiturienten zu informieren.

Bildungspartner im Boot

Allerdings interessieren sich inzwischen viele Abiturienten nicht nur für ein klassisches Hochschulstudium, sondern auch für ein duales Studium oder eine anspruchsvolle Ausbildung. Um dieser Entwicklung Rechnung zu tragen, waren im zweiten Teil der Veranstaltung Bildungspartner des OGW eingeladen, die Einblicke in ihre Ausbildungsgänge und in den Berufsalltag in den entsprechenden Betrieben gaben. Auszubildende und Studenten sowie die zuständigen Ansprechpartner aus dem Personal-Bereich der Unternehmen Conductix, Vitra, Josefshaus, der Sparkasse und der Stadt Weil am Rhein stellten ihren Betrieb, den jeweiligen Ausbildungsgang und eigene Erfahrungen im Bereich der Berufsorientierung kurz vor und standen im Anschluss den Schülern Rede und Antwort. Auch hier ergaben sich fruchtbare Gespräche und Diskussionen.

Mit Konzept hinterlegt

Diese gesamte Veranstaltung findet dabei ihren Platz in dem größeren Rahmen eines speziellen Konzepts zur Förderung der Studier- und Ausbildungsfähigkeit der Schüler am OGW. Dieses Konzept startet schon ab der fünften Klasse mit der Besichtigung eines landwirtschaftlichen Betriebs, geht über die Mittelstufe (Klassen 8 und 9), in der zum Beispiel das Sozialpraktikum und Betriebsbesichtigungen stattfinden, und wird in der Oberstufe noch intensiviert (Klassen 10 bis 12), wo den Schülern wesentliche Infos zu Studium und Beruf dargeboten werden, etwa durch Bewerbungstrainings.