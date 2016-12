Weil am Rhein. Die städtischen Museen in Weil am Rhein bieten zwischen den Jahren ein attraktives Ausstellungsprogramm an – zu eingeschränkten Öffnungszeiten zwar, aber ein Besuch lohnt sich immer, heißt es in einer Mitteilung.

Im Museum am Lindenplatz ist die erst kürzlich eröffnete Ausstellung „Blautöne“ zu sehen. In dieser Ausstellung, die sich vor allem mit der Wahrnehmung von Blau auseinandersetzt, werden Kulturgeschichte, Naturphänomene, Lyrik, Wahrnehmung, Assoziationen sowie Alltägliches und Bizarres miteinander verwoben.

Noch bis zum 8. Januar präsentieren sich in der Galerie Stapflehus acht Künstler im Rahmen der Regionale 17. Raum, Licht, Farbe, aber auch Systematik, Verschiebungen und Zeit in einem Spannungsfeld zwischen Gegenständlichkeit und Abstraktion sind Thema des Schaffens.

In der Ausstellung mit den Titel „Interdependenzen“ stehen die Werke in Beziehung zum Ausstellungsort, treten aber auch in Dialog zueinander. Als Kuratorinnen und Jury fungierten Josepha Bosshart und Sonja Gasser.

Das Museum am Lindenplatz und die Galerie haben am 26. Dezember und am 6. Januar von 14 bis 18 Uhr geöffnet.

An Heiligabend, am 1. Weihnachtsfeiertag sowie an Sylvester und Neujahr bleiben Museum und Galerie geschlossen.

Ab dem 7. Januar geht der Museumsbetrieb wie gewohnt weiter. Die Häuser sind samstags von 15 bis 18 Uhr und sonntags von 14 bis 18 Uhr geöffnet.

Am Sonntag, 8. Januar, bietet das Museum am Lindenplatz die kostenlose Sonntagsführung an. Siegrid Schulte wird ab 16 Uhr durch die Ausstellung „Blautöne“ führen.

Das Museum Weiler Textilgeschichte in Friedlingen öffnet im neuen Jahr erstmals wieder am 8. Januar seine Türen. An Neujahr bleibt das Museum geschlossen. Am 8. Januar ist das Museum wie gewohnt von 14 bis 17 Uhr geöffnet. Das Museum dokumentiert die fast 100-jährige Geschichte der Textilindustrie in Friedlingen.