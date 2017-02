Das Museum Weiler Textilgeschichte in Friedlingen hat am Sonntag, 5. Februar, von 14 bis 17 Uhr geöffnet. Das Museum, das in den ehemaligen Schreiner- und Schlosserwerkstätten der Seidenweberei Robert Schwarzenbach beheimatet ist, dokumentiert die fast 100-jährige Geschichte der Textilindustrie in Friedlingen. Die drei Textilbetriebe Färberei Schetty, Färberei und Appretur Schusterinsel und die Seidenweberei beschäftigten zu Konjunkturzeiten zusammen mehr als 2000 Mitarbeiter und nahmen auf dem Weltmarkt bedeutende Rollen ein. Luftaufnahmen, Modelle und Fotografien zeigen die räumliche Ausdehnung des Industriezweigs in dem damals noch kleinen Stadtteil Friedlingen, der durch den Bau und Zuzug anwuchs. In den ehemaligen Schreinereiräumen sind zwischen den Originalmaschinen Relikte der textilen Arbeitswelt zu sehen: Lohn-, Kassen- und Musterbücher, Lochkarten, Webschiffchen der Webstühle, Garnrollen und viel Bildmaterial. Die Schlosserei ist in dem Zustand belassen, wie sie von den Arbeitern bei der Schließung 1982 verlassen wurde. Foto: zVg