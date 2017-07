Weil am Rhein Musikalisch einiges geboten

Beim Straßenfest am kommenden Samstag und Sonntag in der Wilhelm-Glock-Straße aus Anlass „1250 Jahre Haltingen“ wird es einige musikalische Höhepunkte geben. Dazu stehen drei Bühnen an drei Orten zur Verfügung.

Weil am Rhein-Haltingen. Der musikalische Auftakt gehört den Alphornbläsern, die zur Festeröffnung um 15 Uhr unter den Kastanien gegenüber dem Feuerwehrgerätehaus spielen. Danach treten sie an verschiedenen Orten auf dem Festgelände auf. Unter den Kastanien setzen die Damen des Frauenchors „Cantabella“ des Gesangvereins Haltingen den musikalischen Reigen fort, die ab 18 Uhr die Gäste unterhalten werden. Ihnen folgt der Männerchor um 19 Uhr.

Am Sonntag ist die Jugend als erstes an der Reihe. Ab 11.30 führen auf der Bühne im Schulhof Schüler der Hans-Thoma-Schule ein Kindermusical auf. Ab 12.30 spielt das Jugendorchester des Musikvereins Haltingen auf der Bühne an der Einmündung zur Hermann-Brian-Straße. Bereits eine viertel Stunde später beginnt das Flötenspiel der Grundschüler im Schulhof, wo auch um 13.30 Uhr „Sommerlieder 1. Klasse“ vorgetragen werden.

Gleichzeitig beginnt der Musikverein mit seinem Aktivorchester auf seiner Bühne mit einem Mittagskonzert. Und schon ab 14 Uhr sind wieder die Damen von „Cantabella“ unter den Kastanien zu hören, gefolgt vom Männerchor. Ab 15 Uhr geht es dann weiter im Schulhof mit dem Aktivorchester des Harmonika-Clubs Haltingen.

Als Höhepunkt zum Abschluss tritt die Band „Blue Trail“ unter den Kastanien auf. Es handelt sich dabei um eine Hobbyband mit internationaler Besetzung aus dem Dreiländereck, die sich mit ihrer Darbietung des „Blue Grass“ bereits regional einen Namen gemacht hat. Ihre Musik ist rein akustisch und gibt den Musikstil somit authentisch wieder.

Ortsvorsteher Michael Gleßner appelliert an die Festbesucher, möglichst zu Fuß, mit dem Fahrrad oder öffentlichen Verkehrsmitteln zu kommen. Es wird nämlich im Umkreis des Festgeländes in der Wilhelm-Glock-Straße keine Parkplätze geben. Außerdem muss für den Notfall eine Rettungsgasse frei gemacht werden. Es dürfen auch keine Fahrräder mit auf das Festgelände genommen werden. Es gibt Abstellplätze.