Weil am Rhein Musikerlebnisse und heitere Stimmung

Von Siegfried Feuchter

Das Bläserfestival ist längst zu einem Markenzeichen für Weil am Rhein geworden. Fulminant war am Samstagabend der Schlusspunkt des kulturellen Sommerfests, das nach Schätzungen des Veranstalters an den drei Tagen rund 12 000 Besucher in die Innenstadt gelockt hat.

Weil am Rhein. „Summer In The City“: Festivalleiter Tonio Paßlick freute sich in einer ersten Bilanz, dass alles gestimmt hat und alles nach Plan gelaufen ist: Organisation, die vielseitige Musik unterschiedlicher Stilrichtungen, der starke Besuch, die fröhliche Stimmung und das hochsommerliche Wetter, sieht man vom zu heißen Auftakt am Donnerstag ab. Seinem „wunderbaren Team“ machte er ein dickes Kompliment für das engagierte Wirken.

Wo immer man sich zwischen Rathausplatz mit seinem Weindorf und dem Sparkassenplatz an diesen drei Tagen des heiteren Kulturfests mit den vielfältigen und niveaureichen musikalischen Darbietungen auch umhörte, allenthalben war nur viel Lob zu hören.

Das Bläserfestival, das Jahr für Jahr noch weiter optimiert wird, setzt Maßstäbe. Paßlick ist es eigenem Bekunden zufolge ein wichtiges Anliegen, mit dieser Veranstaltung musikalisch das Zeitgefühl widerspiegeln zu lassen und dabei möglichst alle Altersgruppen anzusprechen.

Und das gelang nicht nur mit den ausgewählten Bands auf der Bühne, auch die zahlreichen Marching-Bands trugen ebenso zur fröhlichen Stimmung bei. Den von Weil-aktiv initiierten Abendverkauf bezeichnete Paßlick als gelungene Ergänzung.

Sehr zufrieden mit Verlauf und Resonanz war auch Thomas Wagner, Geschäftsführer der AG Weindorf.