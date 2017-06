Weil am Rhein Musikschüler treten in Brandenburg auf

Weil am Rhein. Das große Orchester der Städtischen Sing- und Musikschule Weil am Rhein tritt beim Kinder- und Jugendtag ab 16 Uhr unter der Leitung von Walter Kösters auf der Bühne auf und präsentiert quasi als „amuse bouche“ Werke aus dem Programm, die auch bei den Auftritten in Luckenwalde in Brandenburg gespielt werden.

Als Botschafter aus Weil am Rhein nimmt das Orchester mit seinen zirka 40 Mitgliedern vom 21. bis 23. Juli am Jugend- und Kulturfestival „Sound City“ in Brandenburg teil. Gleichzeitig ist ein Besuch in der Partnerstadt Trebbin vorgesehen. Am Festival nehmen zirka 2000 Musikschüler aus Brandenburg teil. Die Stadt Luckenwalde ist zentraler Aufführungsort mit zwölf Aufführungsorten. Die Veranstalter rechnen mit 30 000 Zuhörern.

Das Weiler Musikschulorchester besteht aus einem vollen Streichersatz (Violinen, Bratschen, Celli, Kontrabaß) und Holzbläsern (Flöte, Oboe, Klarinette, Fagott) und Hörnern, das wöchentlich mit ihrem Leiter Walter Kösters probt. Die Leitung der Bläserharmonie obliegt dem Fagottlehrer Eckhard Lenzing. Der Auftritt beim Festival ist ein 45-minütiges Konzert mit Auszügen aus der Oper „Carmen“ von George Bizet und mit russischen Volksliedern von Anatoly Lyadov für Großes Orchester und mit unter anderem der „Petite Symphonie“.

Alle jungen Musiker freuen sich bereits auf das Abenteuer einer dreitägigen Konzertreise. Eine Crew von Musikschullehrern und Betreuern begleitet das Orchester.