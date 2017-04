Weil am Rhein Nach Rempler ins Gefängnis

Weil am Rhein. Eine Rempelei mit anschließendem Streit an der Kasse eines Einkaufsmarktes in Friedlingen brachte am Donnerstag einen 42-jährigen Mann ins Gefängnis. Kurz vor 21 Uhr wartete ein Pärchen an der Kasse und wurde unsanft von einem Mann angerempelt. Daraus entwickelte sich ein verbaler Schlagabtausch mit gegenseitigen Beleidigungen und Beschimpfungen.

Anschließend verließen die Beteiligten den Markt, und es drohte eine Schlägerei, was der Sicherheitsdienst und hinzukommende Beamte der Bundespolizei verhinderten. Beamte des Polizeireviers Weil am Rhein kamen vor Ort und überprüften die Beteiligten. Hierbei fand man beim „Rempler“ ein nicht zugelassenes Reizstoffsprühgerät und stellte es sicher. Des Weiteren kam heraus, dass der in Basel wohnende Mann von der Justiz per Haftbefehl gesucht wurde. Daraufhin musste er den Weg ins Gefängnis antreten.