Weil am Rhein Nachhaltiger

Weil am Rhein. Die Grünen in Weil am Rhein bedauern, dass die Stadt gegen ihre Stimme im Finanzausschuss maximal eine Million Euro in einen Deka-Investmentfonds investiert, der nicht nachhaltigen Kriterien entspreche, wie gestern in einer Stellungnahme mitgeteilt wurde.

„Es ist schade, dass die Stadt Weil am Rhein, die in jüngster Zeit viel Geld in regenerative Energien investiert hat, die Chance nicht genutzt hat, ihr Geld in nachhaltigen Fonds anzulegen,“ erklärt Martin Fischer, Fraktionssprecher im Gemeinderat und Mitglied im Finanzausschuss.

Die Grünen hatten laut Stellungnahme im nicht-öffentlichen Teil der Sitzung des Finanzausschusses gefordert, dass die Anlagerichtlinien der Stadt Stuttgart übernommen werden, wie weiter erläutert wird. Die Stadt Stuttgart habe fraktionsübergreifend Ausschlusskriterien für seine Vermögensanlagen beschlossen. Diese sehen vor, nicht in Fonds zu investieren, die Unternehmen beinhalten, die unter anderem in der Waffenproduktion, Kinderarbeit, Atomkraft und Gentechnologie tätig sind.