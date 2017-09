Weil am Rhein Nachtsport startet in zweite Saison

Weil am Rhein (mcf). Der „Nachtsport“ wird fortgesetzt. Damit geht das Angebot in die zweite Saison, teilt Michael Granzow, Nachtsport-Koordinator für Lörrach und Weil am Rhein beim SAK Altes Wasserwerk, mit.

Nachdem zwischen Januar und April im Schnitt 70 Jugendliche die Abende in der Egersporthalle besucht haben, beginnt am Freitag, 20. Oktober, die zweite Saison des offenen Jugendangebotes. Zwischen 21.30 und 24 Uhr werden bis zum 23. März die Pforten der Halle jeden Freitag – außer in den Schulferien – für Jungen und Mädchen aus Weil geöffnet sein.

Die Bandbreite der Sportarten ist vielfältig: Diese reicht vom Klassiker Fußball über Basketball, Volleyball und Badminton bis zu Streetwork-out-Varianten. Das Nachtsport-Angebot richtet sich an Mädchen und Jungen im Alter von 14 bis 20 Jahren. Der kostenlose „Nachtsport“ hat bislang Jugendliche aus allen Stadtteilen angesprochen, so eine Zwischenbilanz.