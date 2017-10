Weil am Rhein Nächtliche Befreiungsaktion aus Fahrstuhl

Weil am Rhein-Haltingen. Einen Albtraum haben vier Personen erlebt, die am späten Sonntagabend in einem Gebäude an der Markgräfler Straße den Aufzug benutzten und in ihm festsaßen.

Der Aufzug blieb nämlich nach Mitteilung der Polizei plötzlich stehen und bewegte sich keinen Zentimeter mehr. Einer der Eingeschlossenen setzte daraufhin einen Notruf ab, zumal eine Person gesundheitliche Probleme bekam. Daraufhin eilten Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst zum Ort des Geschehens. Der Feuerwehr gelang es, den Fahrstuhl zu öffnen und Personen zu befreien. Um sie kümmerte sich anschließend der Rettungsdienst. Letztlich konnten alle vier Personen nach Hause.