Pünktlich zur Buurefasnacht steht der „Wiler Narresome“ in den Startlöchern. In diesem Jahr feiert er seinen ersten närrischen Geburtstag, er wird elf Jahre alt.

Weil am Rhein (sc). Die Kinder und Jugendlichen an die Fasnacht heranzuführen, damit begann Sabine Iles, bekannt durch die Schnitzelbankgruppe „D’ Düpflischisser“. Leider bewegte sich mit der Zeit nicht mehr viel, und Diana Schmid und Mathias Plaumann beschlossen, den närrischen Nachwuchs zu übernehmen.

Mit tatkräftiger Unterstützung und in Zusammenarbeit mit der Weiler Narrenzunft „Wiler Zipfel“ und der IG Weiler Straßenfasnacht hat sich der Narrensome gefestigt. Zwischenzeitlich sind etwa 36 Kinder im Alter von fünf bis zwölf Jahren, um die Fasnacht aktiv mitzugestalten. Mit Hilfe der Eltern wurden Waggiskostüme zusammengestellt. Teilweise wurden die Larven selbst angefertigt. In blauer Bluse, rotem Halstuch, weißer, blau/weiß/roten Ringelsocken und mit blau/roten Holzschuhen gekleidet, fällt die Gruppe sofort auf. Mit viel Guzzi und Konfetti, einem kleinen Bollerwagen und einem Kinderbett auf Rollen, nimmt der Narresome seit elf Jahren regelmäßig am Buurefasnachtsumzug teil.

Allen voran, die kleinsten Teilnehmer an der Hand, geht Diana Schmid, sie ist bis heute der Motor des Narresome. Ihr zur Seite stehen acht Erwachsene aus dem Umkreis des Kinder. Einfach sei die Aufgabe nicht, sagt Schmid, 36 Kinder im Auge zu behalten ist Verantwortung.

Traditionell begann das närrische Treiben am Binzemer Fasnachtsumzug, dann folgte der große Umzug am Sonntag in Lörrach und schließlich der Höhepunkt, der Buurefasnachtsumzug in Weil am Rhein. Der Abschluss bildet der Umzug in schweizerischen Muttenz. Damit der Narresome „bei der Stange bleibt“, findet auch außerhalb der Saison beispielsweise ein Grillfest oder ein Familiensauserbummel statt.

Die „heiße Phase“ beginnt jedoch im Dezember. „In diesem Jahr wird es für den Narresome aus Anlass des Jubiläums eine riesige Überraschung geben“, verrät Schmid. Dass alles klappt, dafür sorgt der Rollhockeyverein Weil am Rhein und ihr Ehemann Michael Schmid.

Überhaupt ist Michael Schmid, der seit Jahrzehnten aktiver Fasnächtler ist, eine große Stütze. Im Hintergrund überwacht er den reibungslosen Ablauf, übernimmt die Logistik und organisiert, wo immer es nötig ist. Mit im Boot ist auch der Sohn, Glenn, der am Buurefasnachtsonntag seinen zwölften Geburtstag feiert. Eine närrische Familie also, die dafür Sorge trägt, dass die Weiler Fasnacht gut mit Nachwuchs versorgt wird.

Und, tatsächlich, wenn die Jugendlichen zu alt für die Kindergruppe geworden sind, suchen sie sich einen Platz in einer Weiler Fasnachtsclique.