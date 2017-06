Weil am Rhein Natur und Kultur: „Offener Kreis“ vier Tage am Bodensee unterwegs

Natur und Kultur standen auf dem Programm der 18 Wanderfreunde des „Offenen Kreises“ der katholischen Pfarrgemeinde St. Peter und Paul in Weil am Rhein, die vier sonnige Tage auf Wanderschaft waren. Täglich wurden rund zehn Kilometer durch schattigen Wald, an riesigen Erdbeerfeldern vorbei und durch blumenreich herausgeputzte Dörfchen marschiert. Höhepunkte waren der Besuch der Pfahlbauten in Unteruhldingen. Beeindruckend war auch die Wanderung vorbei am Killenweiher bei Mühlhofen, der fast vollständig mit blühenden Seerosen bedeckt war, und die Wanderung durch das Wollmatinger Ried. Dabei erwies sich der Führer durch das größte Naturschutzgebiet am Bodensee, der Konstanzer Bernhard Porer vom Naturschutzbund, als Fachmann. Am Ende der Wandertage dankte Inge Bernhard im Standquartier in Sipplingen den Organisatoren Roland Eisele und Manfred Lienemann mit Weinpräsenten. bek/Foto: Bernd Kohler